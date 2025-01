Martín Menem le contestó a Ángel de Brito y enfrentó los rumores de romance con la China Suárez 

Eugenia la China Suárez, hoy pareja del futbolista Mauro Icardi, fue vinculada al funcionario político Martín Menem, hijo del ex senador Eduardo Menem y de la asistente social, Susana Cristina Valente. La China Suárez, que se encuentra de viaje junto al ex de Wanda Nara, fue involucrada en un romance con el funcionario de La Libertad Avanza.

Los rumores surgieron a través de Rodrigo Lussich, quien dijo en las últimas horas que la famosa actriz y ex pareja de Benjamín Vicuña no lleva adelante una relación verdadera con el ex de Wanda Nara sino con «alguien poderoso del Gobierno Nacional, mano derecha de Javier Milei». Según recordó Ángel de Brito este martes al mediodía al aire de Ángel Responde (Bondi), su colega de América vinculó a la China con un político «de apellido importante, de buena familia», y también muy fachero.

La respuesta de Martín Menem ante los rumores que lo vinculan con la China Suárez

En el streaming lanzaron el nombre del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y le propusieron que le consultara por esas versiones, algo que Ángel de Brito hizo de inmediato.

«Contestó Martín Menem, ahora les leo…», reveló De Brito, segundos después, ante todos sus oyentes. Y pasado unos minutos cumplió con su palabra al releer el mensaje de Martín que acababa de recibir en su teléfono celular.

«Martín Menem le contesta a Rodrigo Lussich, atención Rodrigo… Le mando el link, le digo ‘está circulando un rumor de una relación tuya con la China Suárez me dijo Lussich…'», comenzó leyendo el conductor de LAM (América).

«Me contesta Martín Menem: ‘Ni en pedo. ¿Están locos Ángel? ¡Por Dios! Estoy en pareja hace tiempo«, fue la tajante respuesta del ex diputado de la Nación Argentina por la provincia de La Rioja. «Descartamos a Martín Menem de la lista de posibles candidatos para esta chica. Le mandé 12.45, 12.49 me contestó», aclaró el periodista.

En esa misma línea, la periodista Juli Argentina indicó: «Qué bien que te contestó. Aparte me llega el dato de que la riojana está ahí», en clara referencia a la verdadera pareja del funcionario político de La Libertad Avanza.

Además, este martes al mediodía el político subió una frase a sus historias de Instagram que decía: «Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad».