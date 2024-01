El novio de Sabrina de Gran Hermano habló en las redes y le contestó al Kun Agüero

Luego de que el Kun Agüero saliera a pedir que eliminen de la casa de Gran Hermano a Sabrina Cortez el novio de la participante, Brian Fernández, salió a defender a su pareja de los dichos de su amigo.

El conflicto se desató luego de que la jugadora compartiera una noche intima con Alan Simone, participante de Gran Hermano con quién hasta ayer estaba teniendo una «relación». Sabrina fue duramente criticada en las redes por haber estado con alguien en la casa teniendo a su pareja esperándola afuera. Aunque la misma jugadora había aclarado que su novio le permitía estar con alguien en la casa si era beneficioso para el juego.

El Kun Agüero, amigo de Brian Fernández la pareja de la «hermanita» fue muy duro con ella en un stream: «Yo tengo una nueva enemiga, así que ya saben, como dijo, Milei: Sabrina ¡Afuera!». Los comentarios de su amigo hicieron reaccionar a Brian quién habló en Instagram.

«Me veo en la obligación de salir a aclarar este tema. Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere.» dijo Fernández en su descargo.

«Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos 8 años. Y esto está por encima de cualquier contenido que se genere en un programa de televisión.» continuó.

Por último, aclaró su opinión acerca de los dichos de su amigo el futbolista: «Quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber.»

Sin embargo, eso no era todo lo que la pareja de Sabrina tenía para decir. Anoche, luego de eliminar la publicación anterior, volvió a aparecer en Instagram.

«Ayer una persona me presiono tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil. Es más ni siquiera redacte ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina.» comenzó el descargo.

«Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mi como persona. Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla.» continuó.

También se refirió a los comentarios que hizo Sabrina sobre la salud mental de su él. Aclaró que sus problemas con la ansiedad ya estaban superados y dijo: «Me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente y ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada.»

Luego, expresó lo que pensaba realmente sobre el accionar de su novia. «Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado. Claramente no toma dimensión de donde esta y me da pena pensar en cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó.» comentó.



«No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo.» concluyó Fernández.

Ayer Alan fue eliminado de la casa de Gran Hermano y la joven lo despidió con lágrimas, así que parece finalizada la relación. Además, hoy ingresará Santiago Del Moro a visitar a los hermanitos y les llevará saludos de sus amigos y familiares ¿Brian le enviara algún mensaje a su novia?