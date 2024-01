Continúa el culebrón entre Sabrina y Alan de Gran Hermano: le gritaron que Brian la dejó

La participante de Gran Hermano, Sabrina Cortez se vio en una se vio en una jugada posición, luego de pasar una noche de pasión con Alan Simone que podría complicar su relación con su novio, afuera del reality.

La jugadora mendocina ya había aclarado en algunas ocasiones que estaba en condiciones de estar con otras personas por fuera de su relación por la competencia que establece el reality. Mientras tanto en Instagram, su novio Brian Fernández con quien comparte una relación hace más de 8 años, subió una foto que se lleno de comentarios.

«Tan lindo, no te comprendo Sabrina, tremendo hombre afuera tenés», «Valorate princeso», «Como te van a gorrear en televisión, mis condolencias» , «Supongo que después de la gala de hoy estas soltero» decían algunos de los comentarios más «likeados».

Después de su encuentro romántico con Alan, la jugadora se sintió culpable y fue al confesionario a conversar con Gran Hermano.“Hoy cumplo 8 años con mi novio. Antes de entrar charlamos mucho sobre el tema de cómo había quedado expuesto el novio de Juli Poggio” reflexionó la jugadora. Luego aclaró porque esta preocupada: «Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y no sé cómo le puede estar afectando esto”.

"Brian":

Por los comentarios sobre este momento de #GranHermano pic.twitter.com/w7OySnRrbr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 24, 2024

“Obvio que cuando me voy a acostar y pienso que puede estar mal, yo me pongo mal” aclaró la contadora. “Bra, espero que estés bien. Te mando un saludo enorme. Te amo y gracias por estos 8 años” concluyó Sabrina con un mensaje para su novio.

Luego de su confesión, la contadora parecía estar con un mejor humor y más relajada, sin embargo, las cosas cambiaron cuando sus compañeros escucharon un grito del afuera que pondría a llorar.

«Sabrina, Brian te dejó» el grito que hizo a Sabrina romper en llanto

Lucía, Bautista, Zoe y Rosina se encontraban en el patio cuando escucharon a alguien decir con un megáfono «Sabrina, Brian te dejó». Ante esto, Gran Hermano subió el volumen de la música para que los «hermanitos» no pudieran oír lo que decían afuera. Por su parte Lucía corrió a contarle la noticia a la contadora y modelo.

En un principio la joven no se veía muy afectada por la situación: siguió compartiendo momentos románticos e íntimos con Alan pero unas horas después estaba llorando en el sillón. Abrazando a su compañera el joven Chivilcoy le dijo: «No pasa nada boluda, aparte si pasa algo todo tiene solución ¿O no?». Mientras se secaba las lágrimas la jugadora le respondió: «Si pero yo tengo mi vida afuera también».

El novio de la «hermanita», Brian Fernández no ha hecho ninguna declaración a la prensa aún, así que no se sabe si los gritos que escucharon los jugadores son verídicos o no.