La noche de los besos en Gran Hermano ¿Nuevas infidelidades?

Durante la noche de ayer los participantes de Gran Hermano tuvieron un momento de respiro entre las actividades de la prueba semanal. Los jugadores fueron agasajados con una fiesta y «El Big» les prometió que si tenían una batalla de freestyle les darían una ronda extra de tragos.

El alcohol puso cariñosos a los participantes y varios se besaron. Ese fue el caso de Furia y Joel, quienes se acercaron y fue él quien decidió abordar a su compañera mientras él rimaba y la llamó al escenario. Ante el pedido de sus compañeros, la besó y hubo una celebración unánime en uno de los espacios de distensión de Gran Hermano. Ahora, habrá que ver cómo siguen la relación.

Pero ese no fue el único beso que dio Joel esa noche: también se dio un pico con Emanuel, con quién ya había compartido algunos momentos de romance, pero decidió no seguir adelante porque Ema esta casado. Sin embargo, las cosas cambiaron anoche cuando se besaron y sus compañeros festejaron el encuentro.

Algunos de los besos más inesperados fueron lo que dio Lucía, ya que la jugadora lleva varios años en una relación con Virginia, su novia. Nicolás es uno de los jugadores que más cercano se mostró a la participante salteña, hace algunas semanas se los ve muy cariñosos. Aun así, en medio de un baile cargado de caricias se besaron.

Otro jugador con quién compartió un «chape» fue con Bautista, el «hermanito» uruguayo, ex «Toco para vos». Aunque muchos espectadores recalcaron lo incomoda que se veía la jugadora con la situación. Estos no son los primeros «romances»en Gran Hermano de la jugadora de futbol. Hace algunos días, luego de verlas muy juntas en la cama, «El Big» le pidió a Lucía y Rosina que den el consentimiento, algo que las participantes hicieron.

Además, dos jugadoras repitieron un beso: Dennise y Sabrina, quienes ya se habían besado en una fiesta anteriormente.

Como siempre, Twitter se hizo eco de lo sucedido en la noche de Gran Hermano. Así, se llenó de tuits bancando o reprochando los chapes y opinando sobre las rimas en las batallas.

nicolas: "no sé porque piensan que se rapear pero no me importa"



nico rápidamente convirtiéndose en duki del quinto escalon 💀💀:pic.twitter.com/KqTyawZDi1