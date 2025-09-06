Esta semana Maxi López dio que hablar; primero, al confirmarse su participación en la próxima edición de MasterChef Celebrity con su ex, Wanda Nara, en la conducción lo que promete confesiones inéditas de su relación, y ahora por un particular cruce con un restaurante en redes sociales. Qué pasó.

El pedido de Maxi López después de que usaran su imagen sin permiso: «Una buena cantidad de comida»

Esta semana Maxi López dio que hablar; primero, al confirmarse su participación en MasterChef Celebrity con su ex, Wanda Nara, y ahora por un particular cruce con un restaurante en redes sociales. Ocurre que un local gastronómico porteño usó su imagen sin pedirle autorización, motivo por el cual se disculparon con él públicamente y la respuesta de Maxi no pasó desapercibida.

El ex de Wanda Nara se vió envuelto en este divertido cruce luego de que un restaurante de Palermo utilizara su imagen para una publicidad. El problema fue que el lugar no contaba con la debida autorización, por lo que el local tuvo que salir a pedirle disculpas públicas al exfutbolista.

“Desde Gianni’s queremos pedir disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López por la publicación realizada el día 13 de julio, en la que se utilizó su imagen sin autorización y en un contexto fuera de lugar. Reconocemos nuestro error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”, expresó el restó a través de un comunicado en su feed de Instagram.

Tras esto, Maxi López no dudó en compartir aquella publicación en su historia, y agregó: “Acepto las disculpas. Estoy seguro de que cuando vaya para la Argentina van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos, a repartir y donar a todos aquellos que lo necesitan”, expresó y dejó en claro cuál es su condición para aceptar totalmente el pedido de disculpas, sin accionar legalmente contra el local gastronómico.

Si bien no se sabe exactamente cuándo vendrá al país, lo más probable es que el ex de Wanda Nara pise suelo nacional en los próximos días dado que las grabaciones de MasterChef Celebrity en las que participará deberían estar comenzando a mediados de este mes de septiembre.

