MasterChef Celebrity debe tener 22 participantes para comenzar con las grabaciones, pero hasta el momento solo tiene cinco celebridades contratadas. Conocé acá cuáles son los participantes confirmados.

MasterChef Celebrity: se reveló cuál es la principal dificultad para reunir a los participantes

Telefe apuesta a una nueva temporada de MasterChef Celebrity. El reality show de cocina comenzaría cuando finalice La Voz Argentina. Pero la producción del canal tiene grandes dificultades para contratar a los participantes.

Este lunes, la periodista Marina Calabró contó en Lape Club Social que «las grabaciones aparentemente van a arrancar el 30 de septiembre«. Luego, confirmó que la producción del programa solo tiene cinco personas confirmadas: Luis Ventura, La Joaqui, Lizy Tagliani, Fer Dente y La Tora, exparticipante de Gran Hermano.

Después de nombrar a cada uno de los confirmados, Calabró reveló cuál es el principal problema para contratar a las celebridades: «La principal dificultad para cerrar figuras es por el tema de la guita. Habría poca plata. Y además no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura«, sentenció.

Para cerrar, expresó cuál es la postura de los famosos ante esta decisión de Telefe: «Las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’ Además ellos hacen cursos, no es que van y se sientan en una silla. Hay que ponerle el cuerpo y hay poca guita con jornadas de grabación muy largas«.

MasterChef Celebrity: ¿Qué famosos le dijeron que no al reality?

MasterChef Celebrity planea iniciar las grabaciones a finales de septiembre, pero debe contratar a las figuras, quienes son la parte más importante del programa. Con la confirmación de Wanda Nara en la conducción, busca a contrarreloj a los participantes, quienes deberán comprometerse con el exigente ritmo de grabación y ponerse manos a la obra en la cocina.

A lo largo de estas semanas, varias celebridades rechazaron la propuesta de sumarse al reality de cocina. Algunos dijeron que no por su agenda apretada, otros no querían exponerse y algunos querían evitar posibles conflictos.

Algunos famosos que rechazaron sumarse a MasterChef Celebrity: