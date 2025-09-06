Wanda Nara fue al Monumental con sus hijos y se la vio acompañada por un misterioso hombre

Este jueves 4 de septiembre, la Selección argentina enfrentó a Venezuela en un partido por las eliminatorias del Mundial 2026, que marcó el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

Los famosos no quisieron perdérselo. Wanda Nara fue con sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero también se la pudo ver acompañada por un hombre.

La nueva conquista de Wanda Nara

Según contaron en Intrusos, la persona que fue con Wanda al Monumental es un amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que está preso. Se trata de Martín Migueles, un hombre que vive en el mismo barrio cerrado de Nordelta al que se está mudando ella.

Wanda compartió varias imágenes de su salida a la cancha, pero evitó mostrar a su “amigo”. Días atrás, cuando la vincularon con Martín, la conductora de “MasterChef Celebrity” dijo que no son pareja: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

“Migueles tiene que ir a declarar en la causa de Piccirillo como testigo… Llegaron a la San Martín baja y sus asientos estaban ocupados, estuvieron un tiempo parados hasta que consiguieron ubicación”, contaron en Intrusos.

“Wanda habría hecho una inversión y su plata no estaría volviendo. Parte del pago sería la camioneta que tiene ahora”, aseguraron.