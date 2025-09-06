“La tengo que parar legalmente porque no soy un matón”: Gustavo Sofovich sobre Nazarena Vélez

Nazarena Vélez y Gustavo Sofovich atraviesan un cruce legal ya que el productor teatral acusó a la mediática por supuestas calumnias e injurias y ahora consideró que lo hizo porque debe “pararla” legalmente, ya que no es “un mantón” para utilizar otros medios.

Gustavo Sofovich anunció acciones judiciales

Recientemente, Nazarena apuntó contra Gerardo por supuesto abuso sexual y abuso laboral. Mientras que el empresario refutó: “Se equivocó y nosotros, los seres humanos tenemos consecuencias y acá tiene que haber una consecuencia”.

Tras haber notificado a la ex vedette, el hijo de Gerardo Sofovich contó: “En su momento, me pidió que le ponga a Barby en “La Peluquería de Don Mateo” y lo hice porque le servía al programa”.

“No hay nada roto, pero si vos decís abiertamente que yo te toqué el culo (…). Tocarle el culo a una mujer es un delito, antes, ahora y siempre. Llamarme ‘sorete’ es una injuria y los actos tendrán consecuencias en la justicia. La tengo que parar y, como no soy un matón, lo tengo que hacer legalmente”, añadió el productor.

Sofovich contra Nazarena Vélez por calumnias e injurias

En línea, sostuvo que, en caso de que la mediática no se disculpe, “va a perder un juicio por calumnias y otro por injurias”. Caso contrario, si Vélez abonaría una compensación económica, consideró que el dinero “irá al -Hospital- Garrahan y habrá hecho lo que tiene que hacer”.

“Mi hija es una mujer de 34 años que sí convivió un poco más con Nazarena, me dijo que frene esto porque yo estaba quedando mal. Cuando entró la captura de pantalla de LAM donde me llama ‘sorete’, pensé que no puedo permitir esto”, relató Gustavo.

“Cuando el artista, o las personas de los medios se quedan sin cámaras, hacen cualquier cosa por un cachito de televisión o de redes sociales”, concluyó el empresario de salas.