El perro más viejo del mundo es un chihuahua y vive en Florida

Un chihuahua es el perro más viejo del mundo. Actualmente vive en Florida, Estados Unidos y se llama Tobykeith. Según la certificación del Libro Guinness de los Récords tiene 21 años y tres meses. Tobykeith, cuyo nombre está inspirado en un cantante de música country, nació el 9 de enero de 2001 y fue adoptado por Gisela Shore cuando tenía unos pocos meses.

En declaraciones a distintos medios de Florida, Shore dijo definió a su mascota como «su pequeño guardaespaldas». «Es dulce, gentil y cariñoso», añadió.

La mujer, que vive con su perro en Greenacres, a unos 90 kilómetros de Miami, supo hace 20 años de que un matrimonio de personas mayores tenía un cachorro de pocos meses al que querían dar en adopción porque no podían seguir cuidándolo. Fue así como contactó a los dueños y decidió adoptarlo, a quien por entonces llamaban Peanut Butter (manteca de maní).

TobyKeith, a 21-year-old dog from Greenacres, Florida, is the world's oldest dog! His owner credits “diet, exercise and love” for his good health.https://t.co/0jvegxtgwV pic.twitter.com/lZia7Lsnnv