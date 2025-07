El Polaco, picante con Barby Silenzi: “Si quiero, puedo hacerla quedar mal, pero no soy así”

Tras su separación, Ezequiel “El Polaco” y Barby Silenzi no dejan pasar oportunidad de enfrentarse, en esta oportunidad, el cantante sostuvo que puede “hacerla quedar mal”, aunque no quiere que se “cierren puertas” entre ellos, porque lo que dejó entrever una posible reconciliación a futuro.

Tensión entre El Polaco y Barby Silenzi: declaraciones cruzadas y una posible reconciliación

La indecisión de ambos entre idas y venidas, ésta vez, puso de mal humor a “El Polaco” y ante las preguntas, refutó: “Esas son cosas nuestras, de la pareja, yo no quiero hablar porque son intimidades nuestras que ya pasaron hace un montón”.

En cuanto a los planes futuros y el estado del vínculo entre la ex pareja, sostuvo: “Esas son cosas mías y lo aclaré con ella y fue hace un montón, no me importa aclararlas ahora. Yo sí quiero también tengo cosas para contar, pero me las guardo para mí como anécdotas, como cosas lindas y no tan lindas”.

“Si quiero hablar también puedo hacerla quedar mal en un montón de cosas, pero no soy así y yo la quiero mucho a la flaca, es el amor de mi vida y no tengo nada para decir”, continuó.

Ya molestó, añadió: “Antes, capaz que hacía un quilombo, me sentía mal cuando contestaba en los medios y yo sé que es parte del juego, pero esto lo hablo con mi psicóloga, con mi psiquiatra y no tengo nada para decirte porque lo arreglo todo con ella”.

“Estoy separado, pero no sé si es para siempre, no me gusta porque siempre hay puertas abiertas”, cerró el cantante.