El Polaco intentó conquistar a Ingrid Grudke con un inesperado comentario: “¿Te puedo contar una cosa?” 

Tras la abrupta separación con Barby Silenzi, El Polaco estuvo en el programa de Juana Viale y mientras generó especulaciones con su presente sentimental, decidió realizarle un inesperado comentario a Ingrid Grudke.

¿Qué le dijo El Polaco a Ingrid Grudke?

En el ciclo Almorzando con Juana, el cantante vio a la modelo bailar e intervino para revelar su gran secreto: “¿Te puedo contar una cosa? En mi adolescencia estaba enamorado de vos”, y confesó: “Mi mamá tenía las revistas en las que estaba ella y yo pensaba ‘qué linda que es’. Perdón, te lo quería decir”.

Ingrid Grudke se sonrojó al escucharlo y entre risas le contestó: “Estoy soltera», y El Polaco también agregó: “Estoy soltero”. Al ver la situación, Juana Viale no lo dudó y comentó: “Pueden tirotearse tranquilos”.

¿Qué dijo El Polaco sobre su separación con Barby Silenzi?

“Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”, comenzó el reconocido cantante en diálogo con Puro Show, y el notero le respondió: “Ella está muy decidida. Dice que esta vez es definitivo”.

“Está perfecto. Ella lo dijo, yo no digo nada… Yo vivo mi vida tranquilo”, continuó El Polaco y agregó: “Sí es verdad que me mudé, pero siempre pasa. En el mismo barrio tengo las dos casas. No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”. Por último, sobre su relación actual con Barby Silenzi, el artista expresó: “Estamos bien. Fue el cumpleaños de Abril y estuvimos juntos, perfectos. Si hay amor y hay una familia, siempre las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total”.