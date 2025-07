Ingrid Grudke habló de los rumores de romance con El Polaco: «Me quiero divertir, pasarla bien»

Ingrid Grudke y El Polaco coincidieron en Almorzando con Juana, el programa que Juana Viale tiene en El Trece, y allí el cantante aprovechó la situación para revelar que en su adolescencia estuvo enamorado de la modelo. «Mi mamá tenía las revistas en las que estaba ella y yo decía ´qué linda es´. Perdón te lo tenía que decir», le confesó. Como consecuencia de sus palabras, en las últimas horas crecieron los rumores de romance.

Ingrid Grudke y los rumores de romance con El Polaco

Al ser consultada por El Polaco, Ingrid Grudke aclaró que se encuentra soltera y redobló la apuesta: «Estoy conociendo gente. Lo que no hice a los 20 lo voy a hacer ahora», dijo a Los Profesionales de Siempre.

«Me sorprendió. No pensé que me lo iba a tirar en a mesa, pero fue sincero. Está bien. Me elogia», agregó la mediática, al ser consultada por las palabras de El Polaco en el programa de televisión. Sobre el artista, señaló: «Muy fachero. Personalmente más lindo que en las fotos. Pero bueno… Que sé yo… Pintó como dicen los chicos ahora».

Por último, dijo que El polaco es “carismático” y al ser consultada si aceptaría una salida con el cantante de cumbia, expresó: «No lo conozco, ¿pero por qué no? En septiembre va a ser un año que estoy soltera. Me quiero divertir, pasarla bien», cerró.

Ingrid Grudke habló de su conflicto judicial

La modelo Ingrid Grudke volvió a mostrarse ante las cámaras luego de la polémica con su expareja, que tomó notoriedad tras la difusión de un video en el que se la ve retirando carteles del gimnasio que ambos compartían. En diálogo con la prensa, aclaró que el conflicto continúa en la Justicia y subrayó que sigue siendo socia tanto del gimnasio como de la empresa que, según dijo, su ex “llevó a la quiebra”.

Consultada sobre los rumores de infidelidad, no dudó en responder: “Sé muchas cosas más que me contaron empleados y personas cercanas a la pareja”, señaló con firmeza.