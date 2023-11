El Polaco reconoció una «gran crisis» con Barby Silenzi: «Siempre vivimos separados»

El Polaco reveló que atraviesa una «gran crisis» con Barby Silenzi. Lo contó al visitar el programa Almorzando con Juana Viale en El Trece.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, explicó el cantante.

“Tengo 36 años, y tengo 3 hijas de 3 mujeres diferentes. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años. Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, añadió en el ciclo televisivo.

En otro tramo El Polaco reveló que la pandemia los afectó mucho: “Pasamos una pandemia con Barby, pasamos un montón de cosas. Recién nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron un año. La pasamos bien, pero estuvimos sin poder salir a ningún lado. La bebé nació en pandemia. No es que estábamos como ahora en crisis. Yo la amo mucho y es una mujer excelente, como las demás mamás de mis nenas”.

Los explosivos mensajes de Barby Silenzi

El sábado por la noche Barby Silenzi se había referido en sus redes sociales a la crisis con el cantante al contar que El Polaco no le deja ver sus historias de Instagram.

“Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo. Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo hacés te van a empezar a preguntar cosas? Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”, apuntó Barby.