El posteo de Mauro Icardi para defender a La China Suárez

Eugenia «La China» Suárez usó su cuenta de Instagram para exponer algunos de los mensajes que le mandan sus seguidoras, que no paran de criticarla, a veces con mensajes muy hirientes.

La China Suárez contestó a las críticas con ironía y un mensaje para sus haters

A modo de respuesta, la actriz subió una selfie en la que se la ve con un look de maquillaje intenso, pestañas postizas y labios delineados. En el texto sobre la imagen escribió con ironía: “Ahí va con más zoom, para que la pongas de fondo de pantalla”, acompañando la frase con un primerísimo primer plano de su rostro.

Minutos después, compartió capturas de los comentarios que recibió y las caras de las chicas que le escribieron haciendo referencia a que ninguna es perfecta, entre ellos: “Te faltó un poquito más de zoom, ya que no se ve bien tu cara”, “Siempre las mismas fotos pedorras”, “Vómito” y “Esas pestañas y esa boca”, todos cargados de tono burlón o despectivo.

Sin perder el humor, la China publicó también un video en el que, con semblante tranquilo, les deseó “buenas noches” a sus seguidores y agregó: “Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen”.

Horas después, Mauro Icardi posteó una serie de fotos de su novia luciendo la camiseta del Galatasaray. «No es IA, se los prometo», aseguró el jugador, mostrando la belleza de su pareja.