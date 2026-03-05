El regreso de «La Llama que Llama»: el ícono de los 90 que vuelve para reírse de la era digital
A 25 años de su debut, los personajes de Agulla & Baccetti saltan del teléfono de línea al streaming. Cómo es la nueva versión de los sketches que marcaron a una generación y dónde verlos.
Hubo una época en la que no existían los memes ni las redes sociales, pero todo el país repetía el mismo chiste. Entre 1997 y el 2000, unas llamas que hacían bromas telefónicas se convirtieron en un hito de la televisión argentina.
Hoy, ese fenómeno sale del archivo y vuelve a la pantalla para demostrar que el humor absurdo no tiene fecha de vencimiento.
En un mundo saturado de anuncios sobre gigas y velocidad de internet, la apuesta ahora es recuperar la memoria emotiva. Los personajes que antes nos hacían reír con el teléfono de tubo, ahora se reconvierten en una propuesta de contenido exclusivo dentro de la plataforma Flow.
Del teléfono de línea al formato On Demand: el regreso de «La llama que llama»
La resurrección de estos personajes no será a través del clásico spot de 30 segundos, sino que se adapta a las lógicas de consumo actuales. Los nuevos sketches funcionan como una serie on demand dentro de la plataforma.
La estrategia apunta a los niños y adolescentes de los 90 que hoy son adultos con poder de decisión y consumo. Al recuperar un activo tan fuerte, la marca humaniza el servicio técnico y ahorra en construcción de reconocimiento (awareness).
¿Por qué vuelve ahora?
El regreso no es casualidad. En una era donde todo es efímero y digital, recuperar un clásico que funcionaba con «boca en boca» permite conectar con el público desde un lugar mucho más cálido.
El relanzamiento busca que las nuevas generaciones, que quizás nunca usaron un teléfono fijo, descubran el humor de estos personajes a través de las redes sociales, que funcionarán como el gran amplificador de esta vuelta histórica. La llama que llama está de regreso, y esta vez, atiende desde el celular.
