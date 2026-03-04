Los requisitos de Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi en Telefe 

La nueva temporada de La Peña de Morfi comenzó a definirse con varios cambios importantes en su conducción. Tras la salida de Diego Leuco y Lizy Tagliani, el canal inició una intensa búsqueda para encontrar nuevas figuras que se pongan al frente del histórico ciclo de los domingos.

La decisión de Telefe de no renovar los contratos de los conductores abrió una etapa de negociaciones y especulaciones sobre quién podría ocupar ese lugar. En ese contexto comenzaron a circular varios nombres, aunque uno rápidamente se posicionó como el favorito de la señal.

Soledad Pastorutti era la elegida

Se trataba de Soledad Pastorutti, una de las artistas más queridas del país y con fuerte vínculo con Telefe, especialmente por su participación en distintas temporadas de La Voz Argentina, donde se consolidó como una de las figuras centrales del formato.

Sin embargo, cuando las conversaciones comenzaron a avanzar, surgió un obstáculo que terminó por frenar la negociación. Se trata del dinero que habría pedido la artista para aceptar estar al frente del programa de los domingos.

¿Cuánto pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi?

De acuerdo con la información revelada por el periodista Rodrigo Lussich, la cantante habría solicitado un salario mensual de 80 mil dólares para asumir la conducción del programa. Ese número generó sorpresa dentro de la señal y terminó complicando seriamente la posibilidad de que el acuerdo se concrete.

El monto solicitado fue considerado demasiado elevado para el presupuesto que el canal tenía previsto para la conducción del ciclo. Por ese motivo, las conversaciones no prosperaron y la posibilidad de ver a Pastorutti al frente del programa quedó descartada.

La noticia llamó la atención dentro del mundo del espectáculo porque la relación entre la artista y Telefe siempre fue muy cercana. Durante los últimos años, Pastorutti se convirtió en una de las figuras más identificadas con el canal gracias a su participación como coach en La Voz Argentina, uno de los formatos más exitosos de la pantalla.

Además, su perfil musical encajaba perfectamente con el espíritu de La Peña de Morfi, un programa que históricamente estuvo ligado a la música popular argentina y a la presencia de artistas en vivo. A pesar de que el interés del canal era real, el desacuerdo económico terminó siendo determinante. Ahora, Telefe deberá continuar la búsqueda de nuevos conductores para encarar la próxima etapa del ciclo dominical.