El sentimental posteo que Gianinna Maradona le dedicó a Benjamín Agüero en pleno juicio por la muerte de Diego 

Tras prestar declaración en el juicio por la muerte de Diego Maradona este martes, Gianinna Maradona compartió un conmovedor posteo dedicado a su hijo, Benjamín Agüero.

El joven se ha convertido en un gran pilar de apoyo y contención para su mamá, mientras se delibera la suerte de los ocho imputados señalados como causantes del deceso del recordado futbolista.

Qué le dijo Gianinna Maradona a Benjamín Agüero en pleno juicio por la muerte de Diego

En su publicación, la hija del exdeportista subió a sus redes una foto en blanco y negro que la muestra a ella y al Benja, cuando apenas era un bebé.

“Benja de mi vida, ¿Qué te puedo decir que no sepas? Sos el ser más valiente de este mundo, tu dolor me atraviesa y me da fuerza. Te lo prometí, él va a tener justicia. El mejor abuelo del mundo se llevó tus primeras carcajadas, su debilidad, su paz, su felicidad. Guardó sus momentos juntos para siempre“, escribió Gianinna.

Luego, Gia expresó su gratitud por el acompañamiento y el amor que su hijo le dedicó en este momento crucial: “Gracias por querer acompañarme, por escuchar mi relato sin condicionarme aunque sea muy doloroso, gracias por estar ahí para mí desde y para siempre. Mi orgullo, mi incondicional, mis ganas de vivir, mi amor absoluto, gracias por existir Ben, te amo con toda mi alma, te regalo la luna, guardatela en el corazón”.

Gianinna Maradona apuntó contra Luque: «Mi papá estaba perdido y él no sabía explicar su tratamiento»

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una jornada cargada de tensión con el testimonio de Gianinna, quien brindó una declaración conmovedora en la que narró el progresivo deterioro físico y mental de su padre. En su relato, apuntó directamente contra Leopoldo Luque, asegurando que el profesional nunca le supo explicar el tratamiento que seguía el ídolo: «No sabía explicar el tratamiento que llevaba con mi papá«.

Acompañada por su hermana, su madre y su hijo, Gianinna revivió momentos dolorosos frente a los jueces. Contó que, en reiteradas ocasiones, le reclamó explicaciones al neurocirujano sin obtener respuestas claras. “Le exigía que me diga por qué lo veía cada vez peor”, declaró entre lágrimas.

La hija del Diez describió cómo, con el paso de los días, Maradona parecía cada vez más desconectado de la realidad. Relató que ya en octubre de 2020, notaba que su papá caminaba lento y no reaccionaba con normalidad. Pese a que el equipo médico mencionaba que trabajaban con especialistas, ella percibía un empeoramiento constante: “Era absurdo que dijeran que estaba bien”.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue el recuerdo de una conversación telefónica ocurrida pocos días antes del cumpleaños número 60 de Diego. Según relató, él creía haber pasado su cumpleaños solo, cuando aún faltaban semanas para esa fecha. “Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente”, resumió.