Lourdes Sánchez y Chato Prada responden a los rumores de infidelidad: ¿qué dijeron?

Este jueves a la mañana, Fernanda Iglesias reveló que la bailarina Lourdes Sánchez le habría sido infiel a Pablo «Chato» Padra, con un empresario vinculado a la hotelería internacional, Ramón Vegas, con encuentros clandestinos en Tulum, México. En este contexto, la exparticipante de «Bailando por un sueño» indicó que «es mentira» los rumores que la rodean actualmente. Qué dijo el gerente de América.

¿Lourdes Sánchez infiel?: Qué dijo la bailarina sobre el supuesto romance con un empresario hotelero

En medio de la bomba que detonó este jueves en «Puro Show», por El Trece, Lourdes Sánchez rompió el silencio sobre su supuesto romance con un empresario hotelero español con cadenas en Tulum, México. La bailarina descartó esta posibilidad de raíz y señaló que continúa con Pablo «Chato» Padra, su marido.

«Es mentira. Somos amigos. Es todo una locura, nada más» indicó Lourdes Sánchez sobre la supuesta relación que la vincula con el empresario de España. Además, señaló que Fernanda Iglesias tendría algún asunto pendiente, que cobró con ventilar esta intimidad.

En diálogo con Ángel de Brito en «Bondi», Lourdes Sánchez indicó que «estoy en shock, no sé mucho qué decir. No sé qué hacer, estoy hablando y viendo qué medidas tomar porque me parece un montón todo».

«Ramón (Vegas) es uno de los socios dueño de un hotel, al que fui todo el año pasado a hacer contenido y promociones de inversión. Una relación casi de amistad, de muchos años. No tengo mucho para ocultar» señaló la también modelo.

¿Lourdes Sánchez infiel?: Qué dijo el Chato Prada sobre las fotos que aparecieron de Lourdes Sánchez

Por su parte, Paula Varela, periodista de «Intrusos», habló con Chato Prada sobre la situación e indicó que no estaba al tanto de la situación apenas se conoció la información. «Esto es todo saraza, estoy bien» desmintió el reconocido productor.

«No me enoja, me parece mucho ya. Toda esta movida de Lourdes para allá, estoy completamente al tanto de todo» agregó posteriormente el histórico integrante del equipo de Marcelo Tinelli. «Me da un poco por Valentín, por todo lo que se dice» concluyó.