El «Team Soledad» de La Voz Argentina tuvo sus “Cuartos de final”: quiénes son los dos semifinalistas
El reality de canto tuvo este martes una gala impactante, con espectaculares presentaciones y dos nuevas eliminaciones.
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este martes en medio de los cambios constantes de programación, y contó con los “Cuartos de final” del team Soledad Pastorutti.
Soledad Pastorutti definió a sus elegidas para las semifinales de La Voz Argentina
Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que ahora incluye una votación entre los todos jurados.
En esta etapa hubo presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, y los coaches votaron del 1 al 10 con sus tablets: quienes obtuvieron mayor puntaje, avanzaron a semifinales.
En el caso del “Team Soledad” quienes resultaron semifinalistas fueron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, por lo que Luis González y Agustín Carletti y Mauricio Tarantola resultaron eliminados.
Cómo quedó el Team Soledad tras los cuartos de final en La Voz Argentina 2025
- Milagros Gerez Amud.
- Violeta Patricia Lemo.
