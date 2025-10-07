Joaco Martínez de Neuquén se mide en los cuartos de final de La Voz Argentina: mirá su presentación 

El neuquino Joaquín Martínez, oriundo de Zapala, sigue firme en su camino dentro de La Voz Argentina y este martes se presentó en los cuartos de final del certamen con una interpretación cargada de emoción y respeto por uno de los grandes íconos del rock nacional.

El participante del Team Miranda! eligió dentro del repertorio cantar “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta, y antes de salir a escena confesó: “Para mí es el mejor músico de Argentina. Voy a tratar de hacer una versión propia sin dejar de interpretar una de las canciones más icónicas”.

Así fue la presentación de Joaco Martínez de Neuquén en La Voz Argentina

Su interpretación fue elogiada por los coaches, que destacaron su estilo personal y la madurez artística que demuestra en cada presentación. “Le dio una vuelta. Tiene una célula melódica bastante reiterativa y le encontró la vuelta”, señalaron desde el jurado.

Joaquín Martínez 🎸Se animó al rock con “Seguir viviendo sin tu amor” de Spinetta✨Salió de su zona de confort y brilló con pura emoción😍



Otro de los comentarios resaltó su autenticidad: “Me gustó mucho. Siempre valoro que vos te defendés a vos, eso me gusta mucho”.

Y, sobre el cierre, llegó una de las frases más sentidas de la noche: “Sos de mis voces favoritas. Hoy quizá no nos sorprendiste como antes, pero el corazón siempre se lo ponés”.

Con esta presentación, Joaco Martínez reafirma su lugar entre las voces más destacadas de esta edición y mantiene viva la ilusión de convertirse en el mejor cantante del país.

Cómo le fue a Joaco Martínez en los cuartos de final de La Voz Argentina

Fueron dos los participantes del team Miranda! que se metieron en las semifinales de La Voz Argentina. Luego de que cada cantante haga su presentación, Nico Occhiato fue el encargado de mencionar a los que pasaron a la siguiente ronda. Primero mencionó a Eugenia Rodríguez y luego, confirmó el segundo semifinalista del team: “el segundo semifinalista es Emiliano Villagra”.

Esta elección de Ale Sergi y Juliana Gattas implicó el fin de Joaco Martínez en La Voz Argentina, el jóven de la región que más lejos llegó en esta edición del reality.