La Voz Argentina: cuándo se conocerán los finalistas del reality de Telefe

El sueño de consagrarse como la mejor voz del país está a solo un paso. La Voz Argentina, el talent show musical que conquista las noches de Telefe, llega a su etapa más esperada. Con la conducción de Nico Occhiato y la participación estelar de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, este miércoles 8 de octubre a las 21.45 horas se definirá el selecto grupo de finalistas de la competencia.

La Voz Argentina, en instancias finales: cómo sigue

En La Voz Argentina este martes se conocerán los dos semifinalistas del team Sole y del team Miranda!. Solo quedarán ocho voces en carrera, dos por team, y el margen de error es nulo. Con la semifinal llega una instancia crucial, donde la presión recae nuevamente sobre los cuatro coaches, quienes serán los únicos jueces.

Tras cada performance, votarán por puntos para evaluar a los ocho talentos. El veredicto es implacable: el concursante de cada equipo que obtenga la menor cantidad de puntos quedará eliminado. Los cuatro mejores serán los finalistas que cantarán con la ilusión de consagrase como La Voz Argentina 2025.

El Team Lali fue el primero en subirse al escenario para dar inicio a los cuartos de final. Jaime Muñoz estrenó el escenario con una interpretación de “Recuérdame” de Carlos Rivera. Giuliana Picconi cantó “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro. Alan Lez cantó “Kiss” de Prince y Valentino Rossi, “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz.

Los dos participantes que lograron destacarse por sobre sus compañeros fueron: Alan Lez y Jaime Muñoz. De esta manera, Giuliana Picconi y Valentino Rossi se despidieron de la competencia.

Con la emoción a flor de piel por la doble eliminación del Team Lali, llegó el turno para el equipo del cordobés. Los artistas Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas se jugaron todo en el escenario, pero finalmente el jurado solo destacó las presentaciones de “Honesty” de Billy Joel, “Bang Bang” de Ariana Grande.

Los concursantes que pasaron a la siguiente etapa por el Team Luck Ra fueron: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Finalmente, Federico Mestre y Thomas Dantas dieron fin a su camino en el reality.

NA