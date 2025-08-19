Los gatos suelen ser mucho más expresivos de lo que muchos imaginan. A la hora de relacionarse con sus humanos, manifiestan su afecto a través del contacto físico; un ejemplo son los “cabezazos”, gestos que además de resultar tiernos y amorosos, también liberan feromonas.

El tierno lenguaje felino: ¿Por qué mi gato me da cabezazos?

Los gatos se comunican mediante olores. El roce de cabeza transfiere feromonas que ayudan a crear un ambiente olfativo familiar. Los gatos que se sienten seguros, usan el roce de cabeza para mezclar su olor con el de otros, creando una especie de aroma de colonia.

Por eso, si tu gato se acerca, baja la cabeza y te da un suave golpe con la frente, ese tierno empujoncito es más que una simple curiosidad; es un mensaje significativo en el lenguaje felino.

Este comportamiento, conocido como head bunting, es una señal de que tu amigo peludo se siente seguro, sociable y cariñoso con vos. Al hacerlo libera feromonas, ya que posee glándulas odoríferas en las mejillas, la frente, la barbilla e incluso en las patas. Cuando un gato presiona su cabeza contra las cosas o tu cuerpo, activa estas glándulas y desprende dichas feromonas. Así funciona el marcaje con olor en los felinos.

Por eso, cuando tu amigo gatuno te da un cabezazo, aplica la misma lógica: fusiona su aroma con el tuyo, marcándote como parte de su hogar. Dar cabezazos suele ser una clara señal de cariño. No todos los gatos demuestran su amor de la misma manera, pero para los que lo hacen, es un gesto muy importante. Junto con otras señales como parpadear lentamente, ronronear o acurrucarse a tu lado, dar cabezazos es su forma de demostrarte que confía en vos.

Como es sabido, estas mascotas no sienten confianza con cualquiera, por eso si un felino decide tener este gesto tan cercano con vos, es un privilegio, porque quiere decir que te considera parte de su círculo más íntimo. Algunos gatos incluso pueden frotar la frente con sus amigos caninos, con otros gatos o con una persona nueva si se sienten lo suficientemente seguros.