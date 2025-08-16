Colgarse de las lámparas, correr por toda la casa, molestar a otras mascotas, morderte las piernas inesperadamente, ser inquietos por naturaleza… hay muchos comportamientos extravagantes asociados a los gatos naranjas, a menudo captados en redes sociales. Y si, la ciencia también se encargó de investigar por qué los felinos de este color son más revoltosos que otros.

Gatos naranjas: Por qué la mayoría son machos y tienden a ser los más traviesos, según expertos

Por empezar hay que destacar que los gatos naranjas no son una raza propiamente dicha como si lo son, por ejemplo, los británicos de pelo corto o los siameses. Gatos de muchas razas, desde Maine Coons y Munchkins hasta Bobtails Americanos y Siberianos, pueden tener coloraciones naranjas. Por eso resulta tan extraño que muchas personas afirmen que su comportamiento trasciende la raza.

Según informó la revista National Geographic, a principios de este año, los científicos identificaron el gen responsable de la coloración naranja del pelaje de los gatos: se llama ARHGAP36. Pero se sabe mucho menos sobre si la coloración naranja va acompañada de una serie de comportamientos o rasgos de personalidad.

En 2015, un pequeño estudio publicado en la revista Anthrozoös utilizó una encuesta anónima en línea para descubrir que la gente era al menos más propensa a atribuir el rasgo “amabilidad” a los gatos naranjas que a otros colores de gatos. Y un estudio más amplio publicado en la revista Journal of Veterinary Behavior ese mismo año también encontró cierto apoyo a la idea de que los gatos naranjas tienen un carácter único.

“Descubrimos que la mayoría de las diferencias están relacionadas con la raza, pero también con el color del pelaje”, comenta Carlo Siracusa, científico clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y autor principal del estudio.

Gatos naranjas: El gen que hace la diferencia

El gen ARHGAP36, responsable de la coloración naranja, está ligado al cromosoma X, lo que explica por qué los gatos naranjas tienen más probabilidades de ser machos, según un estudio publicado en Current Biology.

Las gatas, que poseen dos cromosomas X, necesitan dos copias del gen para desarrollar la coloración naranja. En cambio, los machos, con un cromosoma X y uno Y, requieren solo una copia del ARHGAP36 para lucir el característico pelaje anaranjado. Esto podría explicar también la percepción de que los gatos machos naranjas son más extrovertidos y traviesos que las hembras.

A medida que la ciencia avanza en el estudio de los genes y su influencia en el desarrollo, se ha observado que un mismo gen puede estar vinculado a múltiples rasgos. Por ejemplo, las personas pelirrojas tienen una variante del gen MC1R, relacionada no solo con el color del cabello, sino también con una mayor tolerancia al dolor y una menor eficacia de la anestesia.

En estudios recientes con humanos y ratones, se comprobó que el ARHGAP36 se expresa en el cerebro y en las glándulas hormonales. Además, las células responsables del color del pelo o la piel, llamadas células pigmentarias, se originan en las células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario.

Sin embargo, el estudio también reveló que los gatos naranjas no son tan amigables como a menudo se cree. Los especialistas señalaron que los gatos naranjas suelen ser más agresivos y temerosos, además de tener un fuerte instinto de caza, lo que los hace más enérgicos y, por ende, traviesos dentro del hogar.