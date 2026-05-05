Mirtha Legrand, mejor que nunca: reapareció y vuelve a “La Noche de Mirtha”

Tras ausentarse de las últimas dos grabaciones de La Noche de Mirtha por recomendación médica, Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público y dio señales de una clara recuperación. La conductora había permanecido en reposo durante dos semanas a raíz de un cuadro de bronquitis y resfrío.

Tras su ausencia, Mirtha Legrand reapareció y sorprendió a sus seguidores

Durante el fin de semana, la periodista Débora D’Amato compartió en sus redes una imagen de la “Chiqui” participando del cumpleaños de su histórica asistente Elvira, rodeada de amigos. “Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió.

Como muestra adicional de su mejoría, también circuló otra postal del tradicional “té de los domingos” que organiza la conductora, donde volvió a oficiar de anfitriona. En la reunión estuvo acompañada por figuras cercanas como Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, “Dany” Mañas y Martín Cabrales.

Con este panorama, todo indica que Legrand retomaría su lugar en La Noche de Mirtha este mismo fin de semana, llevando tranquilidad a sus seguidores.