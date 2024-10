El Trece tomó la drástica decisión de levantar el programa de Fantino, «Por amor o por dinero»: los motivos

El canal decidió levantar el reality, conducido por Fantino debido al bajo rating que tiene desde que arrancó. Por amor o por dinero, es un formato que ya se hizo fuera del país y en el que parejas ponen a prueba su relación.

Un programa que no lograron remontar

«Por amor o por dinero», siempre tuvo bajo rating desde su debut, con números que preocuparon a eltrece, por eso intentaron sacarlo adelante con algunos cambios que tampoco funcionaron. Una de las determinaciones fue cambiar de horario el programa, pero tampoco alcanzó.

Ahora, el canal decidió directamente levantar el programa conducido por Alejandro Fantino. El principal motivo es el bajo rating. El último programa será el 15 de noviembre.

Fantino sobre el bajo rating que atraviesa su programa

En una entrevista con LAM Fantino hizo referencia al bajo rating de «Por amor o por dinero»: “El inicio es duro, teníamos otra expectativa, en el canal, en Kuarzo (la productora). Todos teníamos otra expectativa. En esto no hay que mentir ni caretear ni decir cosas que no son. Era tan grande todo lo que se había armado, creo que no menos de 150 personas hay laburando, pero no acompaña el número”, aseguró el conductor..

«En la tele abierta estas son las reglas, yo ya las entendí, las aprendí y si no te gusta, bueno, te la tenés que fumar. El número manda, si medís bien, está bien, si medís mal, está mal. El cambio de horario me parece que es correcto», opinó Fantino en LAM.

«Mi televidente me mira tarde, mis programas siempre fueron tarde, hay como otro tono ahí. Por ahí tenemos menos competencia, no está Bake Off que arrancó fuertísimo», continuó y luego aclaró que lo pautado era hacer dos meses y medio de aire ya que el 20 de diciembre tiene que estar en Uruguay por un nuevo trabajo que lo espera allí para el verano. «Creo que va a terminar como tiene que terminar, a mediados de diciembre».