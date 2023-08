El último deseo que dejó Silvina Luna en sus redes sociales, antes de ser internada

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Bueno Aires, desde junio último, donde da batalla contra una falla multiorgánica provocada por su cuadro de hipercalcemia que afectó a sus riñones y por la que espera un trasplante.

En ese contexto, surgió un viejo video de Silvina Luna donde ella dejó un sentido pedido en redes sociales, mediante un conmovedor mensaje, antes de ser internada por su grave estado de salud.

«Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox… Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles… Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar» comentó Silvina Luna, antes de ser internada.

Y Silvina Luna continuó: «viven preguntándome qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias».

«Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco… No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas… ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera» concluyó Silvina Luna, con la intención de generar conciencia sobre la importancia de no hacer comentarios de ese tipo.

Por qué el estado de salud de Silvina Luna sería «irreversible»

En los últimos días, la médica Mariana Lestelle (MP 81598) describió detalladamente la condición de Silvina Luna, quien en diálogo con LAM, por América, aseguró que el daño en el cuerpo de la modelo «es irreversible».

«Silvina (Luna) siempre tuvo un cuadro crítico, porque hay órganos que están fallando, como son los riñones, e hizo un cuadro aún más crítico cuando hizo una sepsis, que la llevo a una falla multiorgánica de la cual pudo salir» explicó la doctora Mariana Lestelle, en una conversación con Yanina Latorre en la pantalla de América.

Si bien hubo alguna expectativa respecto de una leve mejoría en el estado de salud de Silvina Luna durante el viernes, se aseguró que la exparticipante de Gran Hermano sigue en estado delicado, afectado además por el largo período de internación que lleva en el Hospital Italiano.

“Hay cosas que son irreversibles, como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicialmente salió (la primera internación), pero no cambió su situación renal” complementó la doctora Mariana Lestelle el último jueves.

Finalmente, la profesional de la salud concluyó que “todo tiene que ver con la patología de base, que es la falla renal. Los riñones no solamente eliminan el agua y las toxinas del cuerpo, sino que están relacionados con todo lo que es el metabolismo; el funcionamiento pulmonar y renal están muy asociados. Ella siempre siguió con diálisis, pero a veces eso no alcanza; no te alcanza a sacar el líquido que tenés de más, como el exceso de metabolitos, y a veces la diálisis puede eliminar esos elementos que están de más”.