Elba Marcovecchio dio detalles sobre la salud de Jorge Lanata y habló sobre la fiesta de 15 de su hija Allegra  

Elba Marcovecchio dio detalles sobre el estado de salud de Jorge Lanata, que continúa mostrando mejorías. También se refirió a los preparativos del cumpleaños de 15 de su hija Allegra y lo que le dijo Lanata al respecto.

Es que en los momentos en los cuales el periodista tuvo lucidez durante su internación, surgió la charla sobre el cumpleaños, que se festejará este 23 de noviembre, y que Jorge habría sido parte fundamental en la organización de la fiesta.

«Allegra, vos pensás que Allegra está con la fiesta que organizó con Jorge. Es muy fuerte para ellos y son chicos», afirmó Elba en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), sobre el vínculo que tiene actualmente su hija mayor con su marido.

La opinión de Jorge Lanata respecto a la fiesta de 15 de la hija de Elba Marcovecchio

En la ida a vuelta con el conductor, la abogada remarcó: «Fue un tema muy importante de la fiesta. Por un lado, sé lo que Jorge piensa en relación a la fiesta, porque cuando fue el 15 de Lola, Jorge estaba internado en el Flemming y me pareció muy noble de Jorge que no se suspendiera».

Allí fue la esposa del periodista reveló el planteo que le hizo Lanata sobre la importancia de este festejo: «Él pensó en su hija y, ¿sabés qué explicación me dio? Yo dije que es maravilloso lo que me está diciendo. Él me dijo ‘yo sufrí toda mi vida de que no festejaran mi cumpleaños esperando que mi mamá se curara y mi mamá tardó 40 años en curarse’. No va a pasar eso con Jorge, porque eso no, Jorge pronto estará curado. Pero yo sé muy bien lo que piensa en relación a Allegra y en relación a este cumpleaños. A mí particularmente me cuesta, me cuesta mucho. Pero no en él, en él sé cómo piensa».

Qué se sabe sobre el cumpleaños de 15 de Allegra, la hija de Elba Marcovecchio

Según los primeros trascendidos, se tratará de un lujoso encuentro de más de 100 personas en el Palacio Duhau, la emblemática edificación ubicada en el barrio de Recoleta, Capital Federal.

En A la tarde (América) dieron detalles sobre los preparativos del festejo y aseguraron que “se realizaría el 23 de noviembre”, con un estimado de 70 chicos invitados y casi 40 adultos. Todos ellos se tratarían de familiares y amigos íntimos de la adolescente.