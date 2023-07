Elecciones 2023: Aseguran que el spot presidencial de Javier Milei se parece al de De La Rúa de 1999

Las elecciones 2023 se encuentran en marcha y los candidatos ya lanzaron sus campañas para llegar a la presidencia de Argentina, con diversos spots y jingles que copan las radios, las pantallas de televisión y las redes sociales. Por eso, llamó la atención la propuesta hecha en video por Javier Milei, porque a algunos militantes le recordó a una vieja propaganda.

Fue Carlos Maslatón, quien era militante del espacio de Javier Milei pero luego se fue por sus diferencias con el dirigente libertario, el que llamó la atención sobre este episodio, ya que el spot publicitario de «La libertad avanza» presenta muchas similitudes con el spot hecho por Fernando De La Rúa en 1999, cuando aspiraba a la presidencia con Carlos «Chacho» Álvarez como compañero de fórmula.

En las imágenes, también se observan a Carolina Píparo, candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, y a Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por «La libertad avanza».

«Es inexplicable que el jefe de Prensa y Propaganda de Javier Milei y Director Nacional del Cine, Santiago Oría, haya copiado exactamente la publicidad de De la Rúa de 1999 para La Libertad Avanza 2023″ publicó Carlos Maslatón en su Twiter, haciendo una comparación de ambos videos.

¿Vos qué opinás?

Denuncian que Javier Milei «vende» sus candidaturas

El empresario Juan Carlos Blumberg denunció que el espacio que encabeza a nivel nacional Javier Milei cobra hasta US$50 mil dólares para entrar en una lista. El referente de la lucha contra la inseguridad se había integrado en los últimos tiempos a la Libertad Avanza, pero luego decidió alejarse en medio de acusaciones a la conducción de la fuerza de supuestos intentos de hacer «negocio» con la política.

En declaraciones radiales, Blumberg destacó que algunas personas pagaron «hasta 50.000 dólares» para un lugar de concejal. Además, apuntó por el tema a Carlos Kikuchi, el armador de Milei que en las últimas horas, se conoció, fue alejado de ese cargo.

«Hay gente que pagó y que la usaron«, resaltó Blumberg. Por la tarde, en AM 990, Campanas en la Noche, Blumberg se explayó acerca de algunos detalles de su experiencia con Milei.

«A mí me buscaron los demócratas, después vino Villarruel y me ofreció ser candidato a Intendente de San Isidro, antes me había venido a ver también José Luis Espert. Y como yo estoy atendiendo la Fundación, también la Fábrica, entonces no tengo el tiempo necesario para ocuparme como debería ser«, comenzó explicando.

También dijo que Villarruel le ofreció ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. «Le dije que no, que debería ser ella. Pero los ayudé. Porque las ideas que venía proclamando Milei me parecían que me identificaban, en algún sentido: bajar ministerios, bajar gastos, achicar el Estado, para salir de toda esta maraña que estamos viviendo«, sostuvo.