Elecciones PASO 2023: La dura predicción de Carlos Maslatón sobre Javier Milei

El economista y exaliado de Javier Milei, Carlos Maslatón, se refirió a la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza sea electo presidente. Frente a este escenario anticipó: “No va a hacer nada de lo que prometió o se va en tres meses”.

Al participar de El Método Rebord, Maslatón dijo “conocer muy bien al elemento Milei” y pronosticó: “Hay dos posibilidades: o pone en práctica todo lo que dice que va a hacer, fracasa en tres meses y se va; o dice ‘todo eso que yo dije es una broma para Tinelli’ o hace como Frondizi cuando asumió que dijo ‘todo lo que dije no lo dije’”.

“Las cosas que él propuso no se pueden aplicar pero no por un problema de costos políticos. Porque están lógica y técnicamente mal. Tengo la impresión de que él no lo sabe”, continuó el economista que horas antes confirmó en redes sociales que había votado a Milei.

“He discrepado fuertemente con él durante el último año. Supuestamente me han expulsado del movimiento, lo que no me importa porque no busco ningún cargo. Lo vote hoy por razones de disciplina de ideológica histórica. Yo te digo, si el tipo gana, va a tener que cambiar todo. Si no, corre peligro”, cerró Maslatón.

Elecciones PASO 2023: Javier Milei se impuso con más del 30% de los votos

Javier Milei, de La Libertad Avanza, se impuso en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con el 30,04 %

En la interna de Juntos por el Cambio la precandidata Patricia Bullrich le ganó la pulseada a Horacio Rodríguez Larreta y, con la sumatoria de votos de ambos, ese espacio político quedó posicionado en un segundo lugar, con el 28,27%

Tercero terminó Unión por la Patria, que reunió el 27,27% de los votos entre su precandidato ganador, el ministro Sergio Massa, y el dirigente Juan Grabois.