Eliana Guercio vs. Ximena Capristo: salió a la luz el motivo oculto de su histórica pelea

Eliana Guercio rememoró su viejo conflicto con Ximena Capristo en el streaming Se picó y contó que la ex Gran Hermano la habría tratado de «gato» años atrás. Sin quedarse atrás, la morocha reveló el verdadero origen de su pelea.

Ximena Capristo explicó por qué se rompió su relación con Eliana Guercio

En Sálvese quien pueda, Capristo reaccionó a las declaraciones de su ex amiga y contó el porqué de su histórica pelea: “Le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, aseguró.

Desde aquella situación, la amistad entre ellas se vio muy afectada: “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”.

Además, detalló que vinculo tenía su amiga con la persona con la cual Guercio estuvo: “Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”.

Y soltó que su amiga “no está más”, por lo que Yanina Latorre y Majo Martino especularon que se trataba de Silvina Luna: “Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”.

Cómo sigue la relación entre Ximena Capristo y Eliana Guercio

La ex Gran Hermano confesó que su histórico enfrentamiento llegó a su fin y que ahora está en buenos términos con su amiga: “Cuando murió Silvi, ella me mandó un mensaje. Buena onda. Eliana ahora es otra mina. En ese momento, necesitaba un abrazo y se lo di”.

Y agregó: “Después me la encontré en la cancha de Boca y buena onda, también”.