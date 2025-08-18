Eliana Guercio reveló su calvario estético y dio una advertencia crucial para sus seguidores

Eliana Guercio reapareció públicamente con una contundente advertencia: un tratamiento estético facial le salió mal, y quiere que nadie más pase por su situación. La modelo, que sufrió un grave problema por no recurrir a un profesional habilitado, rompió el silencio para contar su calvario y dar un mensaje clave a sus seguidores. Qué dijo.

Eliana Guercio reveló la pesadilla que vivió con su tratamiento estético fallido: qué dijo

Días atrás, Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos de los tratamientos estéticos en manos de personas sin capacitación. Según reveló, se hizo un retoque con el cual no solo no obtuvo el resultado que esperaba, sino que sufrió reacciones adversas.

La mujer de Sergio “Chiquito” Romero regresó este lunes a su puesto de trabajo en Telefe, en el programa “A la Barbarossa”, y dio detalles de lo sucedido en un tratamiento llamado “CO2”. Se trata de un láser que quema las capas superficiales de la piel.

“El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana”, comenzó a contar, para luego enumerar varios temas estéticos que no resolvió y que no le interesan ya que no se considera una obsesiva por la estética.

“Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada, a mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, explicó.

Eliana Guercio remarcó que es fundamental hacerlo “en las manos adecuadas porque te pueden quemar, me escribió cualquier cantidad de gente preocupada porque tienen turno para hacérselo, yo lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera, que se haya hecho el procedimiento y diga a mí me fue bien”.

Eliana Guercio demandó a la esteticista por el tratamiento que arruinó su rostro

Eliana Guercio inició una acción legal contra la doctora que le realizó el procedimiento: “Es como un peeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial”.

La modelo contó que firmó un consentimiento antes de realizarse el procedimiento, pero le hará juicio a la doctora porque no lo habría realizado de manera correcta.

Con información de Noticias Argentinas.-