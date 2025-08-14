Eliana Guercio reveló que vivió un mal momento tras someterse a un tratamiento estético y causó preocupación con alarmantes mensajes: «las redes engañan muchísimo», advirtió. A través de sus historias de Instagram, la panelista aclaró que está bien de salud, pero que tiene «reacciones adversas» por el procedimiento que le realizaron. Los detalles.

Eliana Guercio contó que tuvo una mala experiencia con un tratamiento estético y alertó a sus seguidores

Eliana Guercio generó preocupación en las redes sociales, al lanzar un fuerte comunicado sobre una presunta mala praxis que sufrió. La panelista es una de las más queridas por todos los espectadores de la televisión por su manera sincera de opinar sobre Gran Hermano y la farándula argentina.

Según dio a entender, Guercio se sometió a un retoque estético que le provocó problemas adversos. La exmodelo explicó que su experiencia la motivó a advertir a sus seguidores sobre los riesgos de someterse a procedimientos sin la debida investigación. “Quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí”, señaló.

«Investiguen antes de tocarse con cualquiera. No se fijen en si hay famosas, ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que si, y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso», expuso Eliana en sus historias de Instagram.

Eliana a través de sus historias de Instagram.-

La exmodelo detalló que inicialmente le prometieron que los resultados serían los esperados, pero que luego del procedimiento “empezaron a cambiar el discurso”. Además, recomendó sacar fotos a los contratos de consentimiento, para asegurarse de qué se había firmado.

Finalmente, aclaró: «Estoy bien de salud. Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora».

Hasta el momento, Eliana Guercio no develó el nombre del lugar al que fue o la identidad de la profesional que la atendió, pero prometió ahondar en los detalles próximamente durante un vivo en su cuenta.