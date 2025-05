Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, habló desde la cárcel de Ezeiza: «Estoy viviendo una pesadilla»

Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio, rompió el silencio desde su celda en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece detenido desde enero 2025, acusado de liderar un operativo ilegal en el que se habrían plantado drogas y un arma en el domicilio de Francisco Hauque.

Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, habló desde la cárcel: «Ajeno e inocente»

En declaraciones televisivas, Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, afirmó: “Estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así”. El empresario está imputado como el autor intelectual de un operativo clandestino ejecutado por policías, ocurrido la madrugada del 18 de enero en Recoleta. En ese contexto, la Justicia investiga si ordenó plantar estupefacientes y un arma en el departamento de Hauque y su pareja.

Durante una entrevista emitida por A24, el empresario expresó su angustia y pidió “no incorporar condimentos que lo hagan más atractivo”. También aseguró: “Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar”, en alusión a su voluntad de colaborar con la causa.

En la misma línea, defendió a su abogado Fernando Sicilia, y negó rotundamente que su defensa haya sido costeada por Jésica Cirio o por Martín Insaurralde: “El doctor Sicilia está dejando la vida en esta causa. Confío plenamente en él”, sostuvo.

Elías Piccirillo habló de su vínculo con Jésica Cirio

Sobre su vínculo con Jésica Cirio, Elías Piccirillo confirmó que habían considerado realizar un tratamiento de fertilización asistida: “Era un plan en común que habíamos planteado. Pero es un tema familiar, les pido que no digan cosas que no son”, dijo, evitando mencionar directamente a Insaurralde, con quien Cirio tiene una hija. “Jamás me expresaría mal de él”, agregó.

La periodista Viviana Canosa había vinculado el caso con conflictos personales, pero Piccirillo evitó ratificar esa hipótesis. “Prefiero enfocarme en mi defensa judicial. Esto es psicológicamente perturbador, no se lo deseo a nadie”, concluyó.

Actualmente, se encuentra alojado en un pabellón reducido, sin privilegios y bajo estricta vigilancia. Desde allí, Piccirillo asegura que pasa los días escribiendo, rezando y reflexionando mientras espera la evolución del proceso judicial que lo tiene como principal acusado.

📢 LA PALABRA DE ELÍAS PICCIRILLO EN EXCLUSIVA DESDE LA CÁRCEL



💬 "Estoy viviendo una pesadilla"

💬 "El encierro te perturba psicológicamente"

💬 "Estoy privado de mi libertad siendo inocente"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/IljrBj1TiO — América TV (@AmericaTV) May 30, 2025

NA