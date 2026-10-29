Emilia Mernes cumple 30 años y sorprende con una transformación total: qué cambió en su vida y su carrera

Emilia Mernes cumple 30 años este jueves 29 de octubre de 2026 y decidió celebrar la llegada de una nueva década con un cambio profundo en su carrera. La cantante nacida en Nogoyá, Entre Ríos, eligió el día de su cumpleaños para lanzar “Bodypainting”, el primer adelanto de su próximo proyecto musical, con una estética completamente renovada.

La artista, que se convirtió en una de las principales figuras del pop argentino, atraviesa una etapa de transformación. Después del éxito de su disco .mp3, Emilia busca mostrar una faceta más madura, tanto en sus canciones como en su imagen.

Según informó TN, la cantante eligió una fecha especialmente significativa para presentar su nueva música y dejar atrás una de las etapas más exitosas de su trayectoria.

Emilia Mernes cumple 30 años y prepara una sorpresa para sus seguidores

El cumpleaños número 30 de Emilia Mernes llega acompañado de un anuncio que despertó expectativa entre sus fanáticos.

La cantante confirmó que “Bodypainting” se estrenará este jueves 29 de octubre, como primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Aunque todavía no se conocen el título ni la fecha de lanzamiento del nuevo álbum, la artista anticipó que sus próximas canciones reflejarán una evolución personal.

En una entrevista con Billboard Argentina, reproducida por TN, Emilia habló de la necesidad de detenerse después del intenso recorrido que realizó con su anterior disco.

«Después de toda la vorágine que había vivido con el último disco, era algo que 100% necesitaba para mí», explicó.

La cantante también definió esta nueva etapa como la llegada de una Emilia más madura, que comienza a hacerse preguntas diferentes sobre su vida y su carrera.

El radical cambio de look de Emilia Mernes para sus 30 años

La transformación no se limita a la música. Emilia Mernes sorprendió con una nueva imagen, que combina elementos futuristas, referencias a los años 2000 y una estética más teatral.

En las imágenes promocionales de “Bodypainting”, la artista aparece con un conjunto negro de inspiración lencera, detalles metálicos, plumas violetas y accesorios llamativos.

También incorporó un maquillaje más intenso, con sombras lilas, brillos y tonos púrpuras, alejándose parcialmente de los pequeños cristales debajo de los ojos que se convirtieron en una de sus marcas registradas.

Según destacó Infobae, la moda siempre ocupó un lugar central en la construcción de la identidad artística de Emilia. Desde sus primeros looks inspirados en los años 2000 hasta las producciones más sofisticadas, la cantante convirtió el vestuario en una extensión de su música.

De Nogoyá al éxito internacional: la historia de Emilia Mernes

María Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Su relación con la música comenzó durante la infancia, en un entorno familiar donde las canciones y los instrumentos formaban parte de la vida cotidiana.

Su primer gran salto llegó como integrante de Rombai, el grupo de cumbia pop uruguayo con el que alcanzó popularidad antes de comenzar su carrera solista.

En 2019 inició una nueva etapa con el lanzamiento de “Recalienta”, el sencillo que marcó su presentación como artista independiente.

Después llegaron canciones que ampliaron su reconocimiento, como “Cuatro Veinte”, “Como si no importara” y “La Original”.

Su álbum .mp3, publicado en 2023, consolidó una identidad inspirada en la cultura pop de los años 2000 y le permitió ampliar su público.

A lo largo de su carrera, Emilia también logró importantes convocatorias en escenarios argentinos e internacionales, convirtiéndose en una de las referentes de su generación.

Cómo fueron los anteriores cumpleaños de Emilia Mernes

Los cumpleaños de Emilia también reflejan diferentes momentos de su vida.

En 2024, cuando cumplió 28 años, organizó una celebración al aire libre junto a familiares, amigos y figuras de la música. Entre los invitados estuvieron Duki, Nicki Nicole, Lit Killah, Rusherking y el productor Big One.

La ambientación incluyó flores, almohadones sobre el césped y tortas especialmente preparadas para la ocasión.

En 2025, en cambio, eligió un festejo más íntimo por sus 29 años, con pocos invitados, una mesa dulce y un look completamente negro.

Este año, la llegada de los 30 encuentra a Emilia concentrada en una nueva etapa artística. Por el momento, no trascendieron detalles confirmados de una fiesta de cumpleaños.

Emilia Mernes, una nueva década y el comienzo de otra etapa

A los 30 años, Emilia Mernes atraviesa un momento de renovación personal y profesional.

La cantante que comenzó su camino en Entre Ríos y alcanzó el reconocimiento internacional decidió utilizar una fecha especial para presentar una nueva versión de sí misma.

Con “Bodypainting”, una imagen renovada y nuevas canciones en camino, Emilia celebra sus 30 años mirando hacia el futuro, pero sin perder las referencias musicales y estéticas que marcaron su carrera.