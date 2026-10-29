Causa Andis: Gendarmería no pudo determinar que los audios de Diego Spagnuolo sean auténticos

Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, durante un encuentro del Cofedis cuando todavía estaba al frente del organismo. (Foto: gentileza)

Un peritaje de la Gendarmería Nacional concluyó que no es posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Tampoco pudo asignar las voces de las grabaciones a las personas imputadas en la causa por presuntos sobornos.

Según el informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, cuyo contenido difundió Infobae, la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a los peritos. Los archivos que en una primera evaluación podían analizarse mostraron rasgos compatibles con una regrabación, conocida como transferencia acústica.

Qué encontró el peritaje sobre los audios de Spagnuolo

Los especialistas registraron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que no corresponden a una grabación continua y que podrían deberse a cortes o ediciones posteriores. El informe señala además que no se puede descartar una manipulación de las piezas ni el uso de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

Los peritos de las partes coincidieron en que el material no permite una conclusión definitiva. La defensa de Spagnuolo sostiene desde el inicio que los audios fueron editados o creados con IA, y el exfuncionario se negó a aportar una muestra de su voz para el cotejo.

Cómo sigue la causa Andis con el juez Lijo

En las grabaciones se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos, y en un fragmento se mencionaba a Karina Milei, que nunca estuvo imputada. El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar ahora el alcance del informe y las pruebas pendientes.

La falta de validación de los audios no implica por sí sola el cierre de la investigación. La fiscalía no usó las grabaciones para procesar a los 19 acusados y sostiene que tiene pruebas independientes, mientras que las defensas buscan anular la causa con el argumento de que nació de ese material.