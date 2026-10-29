Paso a paso para que los ñoquis de papa te salgan perfectos

Lista de Ingredientes papas: 1 kg harina 0000: 300 gr yemas: 2 queso rallado: 50 gr sal fina: 1 cdita. pimienta negra: 1 pizca nuez moscada: 1 pizca agua: c/n

Preparación

Lavar bien las papas y cocinarlas con la piel en una cacerola con agua y sal. Cuando estén tiernas sacarlas de la cacerola y pelarlas. Para facilitar este procedimiento se puede pinchar las papas con un tenedor y quitarles la piel con un cuchillo.

Colocarlas en un recipiente y triturar. Si las papas están calientes mucho mejor, porque se pueden pisar con más facilidad. Incorporar las yemas, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar todo.

Comenzar a agregarle harina de a poco y cuando la masa comience a tomar consistencia, volcarla sobre la mesada para trabajar con más comodidad.

Agarrar porciones pequeñas de masa y hacer la forma que más te guste para los ñoquis. Cortarlos de unos dos centímetros y medio de largo, dejándolos sobre la mesa enharinada para que no se peguen. Si querés hacerle la forma de rayas pasá el ñoqui por un tenedor haciendo una leve presión con el dedo pulgar.

Colocar una olla con abundante agua y un puñado de sal gruesa. Cuando hierva, poner los ñoquis y a medida que vayan subiendo a la superficie estarán listos. Los sacamos y ponemos en una fuente para luego agregarles la salsa preferida. Y buen provecho.

Importante

* Si sobraron ñoquis sin cocinar se pueden congelar y cocinar en otro momento.