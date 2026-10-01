Quién es Pancho Cia, el músico vinculado a la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Francisco “Pancho” Cia trabajó durante años como productor musical y guitarrista de Tini Stoessel y llegó a convertirse en una persona muy cercana a su familia. Ahora su nombre volvió a tomar protagonismo después de que lo señalaran como una pieza clave en el distanciamiento entre la cantante y Emilia Mernes.

El nombre de Francisco “Pancho” Cia comenzó a ocupar un lugar inesperado en las noticias del espectáculo después de que Ángel de Brito revelara una nueva versión sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Lejos de ser una figura habitualmente expuesta frente a las cámaras, Cia desarrolló buena parte de su carrera detrás de escena. Es músico, guitarrista, productor y arreglador musical, y durante años tuvo un rol importante dentro del equipo de Tini.

Según reconstruyó La Nación, Cia trabajó con la cantante durante casi una década y la relación profesional comenzó durante los años de Violetta.

Quién es Pancho Cia y cómo conoció a Tini Stoessel

La historia entre Pancho Cia y Tini Stoessel se remonta a la etapa en la que la artista protagonizaba Violetta, la exitosa producción de Disney que impulsó su carrera internacional.

Cia participaba de la parte musical y realizaba arreglos para las presentaciones de la joven artista. Cuando terminó la serie y Tini comenzó a construir su carrera solista, el músico continuó trabajando junto a ella.

Incluso la propia cantante habló públicamente sobre la importancia que tenía Cia en la preparación de sus shows. En una entrevista de aquella época contó que conversaba con su productor musical para definir arreglos de la banda, silencios, voces y diferentes momentos de las canciones.

Su trabajo también llegó al cine: figura acreditado por realizar arreglos adicionales de música en Tini: El gran cambio de Violetta, película estrenada en 2016.

De productor musical a hombre de confianza de los Stoessel

Con el paso de los años, la relación laboral se volvió cada vez más cercana. Pancho acompañó a Tini durante viajes, giras, grabaciones y diferentes etapas de su crecimiento artístico.

La confianza era tal que existieron numerosas imágenes de ambos juntos fuera del escenario y el músico habría llegado a mantener una relación muy cercana con el resto de la familia Stoessel.

En 2021 incluso aparecieron rumores que intentaban vincular sentimentalmente a Tini y Pancho, aunque nunca se confirmó públicamente que hubiera existido un romance entre ellos.

Por eso, el posterior distanciamiento llamó especialmente la atención entre los seguidores de la cantante.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Pancho Cia

De acuerdo con la versión que Ángel de Brito contó en LAM, Tini habría atravesado un episodio privado con Cia que terminó quebrando la relación.

El conductor evitó revelar de qué se habría tratado y sostuvo que es una historia que corresponde contar únicamente a la propia cantante.

Después de esa situación, Tini y su familia habrían decidido terminar tanto el vínculo profesional como personal con el músico.

Hasta ahora, Stoessel no contó públicamente qué ocurrió y tampoco existe una confirmación de Cia sobre las versiones difundidas en las últimas horas. Por eso, los detalles sobre aquel episodio permanecen en el terreno de las versiones periodísticas.

Pancho Cia y Emilia Mernes: por qué su nombre reapareció ahora

El músico volvió a quedar en el centro de la escena porque, tiempo después de terminar su relación profesional con Tini, comenzó a trabajar con Emilia Mernes.

Según contó De Brito, Emilia conocía lo que había ocurrido entre su entonces amiga y el músico. Por eso, Tini habría interpretado la decisión de incorporarlo a su equipo como una deslealtad dentro de la amistad que mantenían.

La tensión habría aumentado durante el MP3 Tour de Emilia, cuando Tini participó como invitada y se encontró con Cia formando parte del equipo del espectáculo.

Esta nueva versión cambió el foco de las especulaciones que circularon durante meses sobre la distancia entre las cantantes. Sin embargo, ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes confirmaron públicamente que Pancho Cia sea el motivo de su pelea.