Emilia Mernes perdió miles de seguidores en Instagram tras el conflicto con Tini Stoessel

El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sigue generando repercusiones y ahora el impacto se trasladó a las redes sociales. En los últimos días, la cantante entrerriana registró una importante caída en su cuenta de Instagram, con miles de seguidores que dejaron de seguirla en medio de la polémica.

Según información difundida por Ciudad Magazine, la baja se produjo tras el escándalo que involucró a ambas artistas y que sumó nuevas versiones en el mundo del espectáculo.

Cómo empezó el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Todo se habría desencadenado el 17 de marzo, cuando fanáticos detectaron un gesto que no pasó desapercibido: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram.

Hasta ese momento, la intérprete de No se ve superaba los 10.100.000 seguidores, pero tras el estallido mediático, la fuga comenzó a hacerse evidente.

La caída de seguidores y el impacto en redes

Con el correr de los días, la situación se profundizó. Según los registros, no solo dejaron de seguirla fanáticos de Tini, sino también seguidores vinculados a otras figuras del pop como María Becerra, además de algunas personalidades del ambiente.

Entre los nombres que más llamaron la atención aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien mantiene una relación cercana con Tini desde su vínculo con Rodrigo De Paul.

Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes en una semana

Los números reflejan con claridad el impacto del escándalo. En apenas siete días, Emilia Mernes pasó de tener más de 10.100.000 seguidores a rondar los 9.900.000.

Esto implica una pérdida aproximada de 200.000 seguidores, en medio de un contexto atravesado por versiones que la vinculan a un futbolista casado de la Selección Argentina.

Un escándalo que sigue creciendo

El episodio, que mezcla música, redes sociales y figuras del fútbol, continúa sumando capítulos y mantiene en vilo a los seguidores de ambas artistas.

Mientras tanto, ni Emilia Mernes ni Tini Stoessel realizaron declaraciones públicas directas sobre el conflicto, aunque el impacto en redes sociales deja en evidencia el alcance de la polémica.