Emilia Mernes rompió el silencio en el primero de sus diez Movistar Arena: ¿Qué dijo?

La cantante rompió el silencio luego de las críticas que recibió por no pronunciarse sobre temas políticos ni sobre los agravios del presidente Javier Milei a Lali Espósito y soltó lo que ninguno de sus fanáticos se imaginaba. «Basta», sentenció en medio de un show lanzando una confesión que revolucionó las redes sociales.

En el primero de sus 10 shows agotados en el Movistar Arena, Emilia Mernes aprovechó un momento de euforia de sus fans para contar por qué no habla de política de forma pública y según publica el medio El Destape, se mostró arrepentida de no haberse pronunciado en ciertos temas, mientras artistas colegas eran amedrentadas por el presidente Javier Milei: “Me sentí abrumada por el odio en las redes sociales. Si no hubiera hecho un trabajo por mí, en mi amor propio y haber ido a terapia, no estaría acá parada”.

emilia mernes diciendo que no hablo porque "tenia miedo de que su voz no fuera escuchada" 🤌🏻🤌🏻 esto es real dije yo, QUE ES ESA EXCUSA REINAAAA inventate algo mejor qsyo pic.twitter.com/WtEQRnlEVu — tincho ✺ (@becerrasimp) April 7, 2024

“Si no lo hice, fue porque tenía miedo que mi voz no fuera lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular”, agregó en su explicación pública. Por último, la artista reveló que está buscando «su propia voz» para referirse a cuestiones que exceden lo musical y agradeció a su auditorio: “Me encanta ver como muchos de los presentes se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y amo”.

“Me enoja tanto cuando nos comparan constantemente; es agotador. Ya demasiado se nos exige en la industria a las mujeres estando paradas acá. Basta de compararnos. Qué si nos copiamos, quién hace más números, quién vistió eso primero. Basta, por favor”, cerró en medio del show, marcando una tregua de paz ante los cuestionamientos que surgieron en las redes por su silencio frente a los ataques a artistas populares.