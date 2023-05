En el Mundial Sub 20, denunciaron que no dejaron ingresar a un excombatiente de Malvinas

Luego de la polémica por taparse los símbolos de Malvinas en los estadios donde se disputa el Mundial Sub 20 de Argentina, surgió una nueva disputa en cuanto al significado y la importancia de ese mensaje. Es que ahora se viralizó el reclamo de un excombatiente de Malvinas que denunció que no lo dejaron entrar a un partido del certamen, por llevar consigo símbolos de la reivindicación argentina por las islas.

El denunciante es Héctor Naveda, reconocido técnico de las inferiores de San Martín de San Juan, quien quiso asistir junto a su nieto a un partido del Mundial Sub 20 que se disputaba en el estadio Bicentenario de San Juan y, finalmente, tuvo que quedarse afuera.

Según contó Naveda, se acercó a la zona de ingreso del estadio con una gorra de Malvinas y con una remera alusiva, lo que generó que la seguridad de FIFA, que resguarda el torneo Sub 20, lo detuviera y no le permitiera ingresar para disfrutar del partido en cuestión.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Cuando voy a ingresar al estadio dos sujetos de seguridad de la FIFA me dicen que no puedo, digo: ‘¿por qué?'» a lo que le respondieron “porque está con una gorra de Malvinas”, indicó Naveda.

Además, el entrenador señaló que «mi enojo y mi vergüeza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto por primera vez». “Qué culpa tengo yo de haber sido de ser veterano Malvinas, entonces me hicieron sacar por la policía” concluyó su reclamo.

⛔️ No dejaron ingresar a ex combatiente a estadio por su vestimenta de Malvinas



🇦🇷 Héctor Naveda es un reconocido DT de club San Martín de San Juan, y denunció que no lo dejaron entrar al Estadio Bicentenario junto a su nieto, a quien llevaba por primera vez. pic.twitter.com/ZxCtOIlUX3 — Data Diario (@DataDiario) May 24, 2023

Mundial Sub 20: El gobierno de Mendoza se involucró en la polémica por Malvinas

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, confirmó que se retiró la cartelera de la FIFA que hacía mención al Mundial Sub 20 en el Estadio Malvinas Argentinas para que se visualizara la silueta de las Islas Malvinas y la bandera argentina.

Adjuntando tres fotos y un video, el funcionario cuyano mostró en sus redes que se reestablecieron los símbolos que, según declaraciones del gobernador, fue un “error involuntario de la FIFA”. Asimismo, destacó que “las placas del campo de juego como el ingreso al museo del Malvinas Argentinas, nunca fueron tapados”.

El martes, luego de que esta polémica retumbe en el ámbito político y deportivo, Cancillería envió una nota formal a la Gobernación de Mendoza: «Rechazamos firmemente lo ocurrido; planteamos un pedido de explicaciones, porque si es una condición de FIFA debe derivar en una protesta formal en el ámbito diplomático; y solicitamos el inmediato restablecimiento de estos símbolos, que no son partidarios o electoralistas, sino que es una cuestión de orden constitucional».

Luego de esta notificación, y el restablecimiento de la silueta de las Islas Malvinas y la bandera argentina en el recinto mendocino, el Estadio Malvinas Argentinas este miércoles albergó los encuentros entre Italia-Nigeria y República Dominicana-Brasil.