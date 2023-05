La FIFA pidió tapar símbolos de Malvinas y desató la polémica en el Mundial Sub 20

Desde que se confirmó la designación -imprevista- de Argentina como anfitriona del Mundial Sub 20 2023, versiones periodísticas aseguraron que la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, mostró su disconformidad con la causa Malvinas y la utilización del nombre del archipiélago para el estadio ubicado en la ciudad de Mendoza, una de las sedes del torneo.

Precisamente, en ese estadio, ahora la FIFA pidió tapar la bandera nacional y el escudo de las Malvinas, presentes en una de las cabeceras de la instalaciones, lo que desató la polémica y la indignación de cientos de usuarios en redes sociales.

La decisión causó tal malestar que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona la cuestionó en duros términos a través de su cuenta de Twitter, vinculando además al gobierno mendocino con la medida.

«Al final no era un «bolazo», como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. #LasMalvinasSonArgentinas», escribió el funcionario nacional.

En su mensaje, Carmona manifestó que el gobierno de Mendoza nunca consultó la decisión de la FIFA con la Cancillería y que tampoco «dieron una explicación satisfactoria» de lo que se acordó con el ente del fútbol.

«A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?», concluyó Carmona, en referencia a Rodolfo Suárez, mandatario mendocino y dirigente de la Unión Cívica Radical en su provincia.

Mundial Sub 20 en Argentina: FIFA y la polémica por el nombre del «Malvinas Argentinas» de Mendoza

Mendoza es una de las sedes para el Mundial de fútbol Sub 20, que se esta disputando en nuestro país e integra junto con La Plata, Santiago del Estero y San Juan las cuatro plazas en donde se desarrolla el certamen ecuménico.

Ante las versiones sobre que el gobierno provincial tuvo que ceder ante un pedido de la FIFA para cambiarle el nombre al Estadio Malvinas Argentinas en abril pasado, fuentes del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza salieron al cruce de dicha información, aclarando «que se seguirá llamando Estadio Malvinas Argentinas».

En ese sentido, los voceros consultados aseguraron que «lo que informó la FIFA es que llamarán a cada sede por el nombre de la ciudad, tanto para sus comunicaciones o sus fixtures, y no por el nombre de su estadio, por lo tanto a nuestra sede la denominarán Mendoza».