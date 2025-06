En medio del escándalo, aseguran que Wanda Nara irá al Mundial de Clubes: «Se va a USA»

En medio del escándalo que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, Laura Ubfal y Karina Iavicoli aseguraron que la conductora de Telefe viajará a los Estados Unidos por el Mundial de Clubes que se disputa en aquel país. Los detalles en esta nota.

Por qué Wanda Nara viajaría a Estados Unidos

«Wanda se va a USA para el Mundial de Clubes apoyando la transmisión de Telefe«, confirmó Laura Ubfal en su red social X. El canal tiene los derechos de algunos partidos, razón por la cual apostaría a la presencia de Wanda Nara para sostener el gran rating que dejó Gran Hermano en el canal.

El viaje de Wanda a Estados Unidos también fue confirmado por Karina Iavicoli en Intrusos. Se espera que además de apuntalar la transmisión de los partidos, se promocione la próxima edición de MasterChef Celebrity, que conducirá la mediática en el canal de las pelotas.

Días atrás, Wanda sorprendió al mundo mediático al asegurar que se manda mensajes con un futbolista que actualmente juega el Mundial de Clubes. En Olga le consultaron si estaba siguiendo el evento de la FIFA y la modelo reveló: «Lo estoy siguiendo muy en particular, estoy hablando con un chico que está jugando». La respuesta dejó a todos expectantes.

Usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre quién podría ser el futbolista en cuestión. Lo cierto es que Wanda no dio mayores detalles. Yanina Latorre había deslizado que el nuevo amor de la mediática sería el marroquí Achraf Hakimi, actual jugador de PSG y excompañero de Icardi.

Wanda Nara y una misteriosa caja

Wanda Nara acostumbra a mostrar su vida diaria en redes sociales: la empresaria y modelo expone habitualmente sus outfits y las publicidades de sus marcas. Pero esta vez despertó la polémica por una selfie frente al espejo, que dejó expuesta la intimidad de su habitación.

La modelo subió un video para saludar a sus seguidores desde su habitación como suele acostumbrar y generó revuelo por una caja que tiene a la vista en la que se puede ver una insignia de cannabis. Si bien, el contenido de la caja no fue revelado por la modelo, el estuche se robó todas las miradas y las especulaciones no tardaron en llegar, dejando su look en segundo plano.