Polémica por una foto de Wanda Nara con una misteriosa caja: ¿qué tenía?

Wanda Nara acostumbra a mostrar su vida diaria en redes sociales: la empresaria y modelo expone habitualmente sus outfits y las publicidades de sus marcas. Pero esta vez despertó la polémica por una selfie frente al espejo, que dejó expuesta la intimidad de su habitación.

Esta mañana, Wanda Nara subió un video para saludar a sus seguidores desde su habitación como suele acostumbrar y generó revuelo por una caja que tiene a la vista en la que se puede ver una insignia de cannabis. Si bien, el contenido de la caja no fue revelado por la modelo, el estuche se robó todas las miradas y las especulaciones no tardaron en llegar, dejando a su look en segundo plano.

Wanda Nara y una polémica publicación en redes sociales: ¿qué pasó?

A Wanda Nara no se le escapa ningún detalle y está acostumbrada a ser noticia en el mundo del espectáculo, por lo que claro está que la caja de cannabis no fue un descuido. El contenido de la caja no fue revelado y podría tratarse de un alhajero o también podría contener cannabis medicinal. Esta última opción no se descarta, ya que la modelo padece leucemia y es un tratamiento común entre los pacientes, que se utiliza para reducir el dolor y otros síntomas causados por esta enfermedad.

Hay quienes, horrorizados con el posteo, dicen que esta imagen de Wanda Nara podría traerle problemas legales. Otros, vinculan la caja con L-Gante, con quien tiene un romance de idas y vueltas. Lo cierto es que el contenido de la caja es un misterio que generó comentarios cruzados en las redes sociales.

L-Gante en Roca: ¿Cantará su tema con Wanda Nara?

El próximo 28 de junio, L-Gante, el referente de la cumbia 420, llegará a Roca, Río Negro, para ofrecer un show. Elián Ángel Valenzuela se presentará en la Patagonia tras un viaje por Europa y en medio de especulaciones sobre su relación con Wanda Nara, con quien comparte el tema “Amor verdaderos”, que promete ser uno de los puntos altos del evento.

En muchos lugares donde se presentó el cantante de cumbia, también estuvo Wanda Nara acompañándolo. La mediática no solo acompaña, sino que hace un gran aporte al show cantando su parte del tema. Existe la expectativa de que llegue al boliche de Avenida Roca, sin embargo, parece muy lejano.