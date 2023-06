«En principio no iré al próximo Mundial», dijo Lionel Messi y dejó «dolorosas» reacciones en redes

"No creo que participe en el próximo Mundial", dijo Lionel Messi y dejó estas reacciones en redes.

Lionel Messi afirmó que «en principio» no participará del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026 con la Selección argentina, luego de alzar la Copa del Mundo en Qatar 2022. La noticia dejó tristes reacciones en redes sociales.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, expresó Messi en declaraciones al medio deportivo chino Titan Sports durante la gira del seleccionado albiceleste por Asia.

Y agregó: «Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice. Eso es lo más importante para mí».

De esta manera, días antes de los amistosos del conjunto de Lionel Scaloni ante Australia e Indonesia, el rosarino encendió las alarmas de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que sus últimas declaraciones al respecto habían dejado la puerta abierta para su presencia en la máxima cita del fútbol.

