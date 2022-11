«Entre la vida y la muerte»: Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, recordó un duro momento familiar

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, recordó el duro momento que vivieron cuando su hija mayor Mía nació prematura y tuvo que pasar más de dos meses internada en terapia intensiva.

“Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo”, relató a Telefe.

“A mí me pasó algo raro. En ese momento mi mamá y mi suegra me dijeron ‘Jor, vamos para allá’. Me internaron y a la semana nació Mía. Mi mamá y mi suegra querían venir para estar conmigo, pero no quise”, añadió al programa Mujeres de la Selección que conduce Jésica Cirio.

“Cuando a mí me pasa algo fuerte me hago como un bicho bolita, me la arreglo sola y lo soluciono”, dijo Jorgelina. Junto al jugador de la Selección también tiene a su hija Pía.

“No quiero que sufra el otro. Entonces dije ‘ustedes quédense ahí’. A mí me gusta estar con la gente que quiero cuando estoy bien”, rememoró.

“Cuando estoy triste un poco que busco estar sola. Bueno, estaba con Ángel, pero queríamos estar solos. Nos pasó eso. Muy raro. Fueron dos meses”, cerró Jorgelina.