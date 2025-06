Eric Dane, de Grey’s Anatomy, confirmó que sufre ELA y anticipa su retiro

Eric Dane es un actor de 52 años que se hizo popular gracias a su personaje de Mark Sloan en al serie Grey’s Anatomy y actualmente participa del éxito de Euphoria. Pero, a pesar de lo bien que le va en su carrera, sabe que en poco tiempo tendrá que retirarse porque el cuerpo le está jugando una mala pasada.

Eric Dane, entre el éxito de Euphoria y el impacto de un diagnóstico irreversible

En una reciente entrevista con Diane Sawyer para Good Moning America, el actor contó que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), un diagnóstico que recibió en el mes de abril, tras someterse a varios estudios por haber comenzado a sentir una extraña debilidad en su mano derecha.

«Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré mover la mano izquierda», aseguró el actor.

Al enterarse que padece ELA, en un primer momento no le dio importancia, pero luego entendió mejor de qué se trataba: «Pensé que quizás había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano fatigada, pero unas semanas después noté que empeoraba un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: ‘Esto está muy por encima de mi nivel profesional’.

Recientemente vivió un episodio muy duro. Estaba de vacaciones y al meterse al mar, no tuvo la fuerza suficiente para regresar y tuvo que ser rescatado por su hija. “En el fondo, no siento que este sea el final para mí. Estoy luchando con todas mis fuerzas. Hay tantas cosas que escapan a mi control”, afirmó.