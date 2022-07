Ernestina Pais se sinceró y contó por qué se quebró en LAM

Tras su paso por «LAM» (en América) el último lunes, la periodista Ernestina Pais explicó por qué se quebró al aire luego de una conversación sobre los vínculos de la hermandad que involucraba a Nazarena Vélez, celebrada por su cumpleaños.

La mujer eligió su cuenta de redes sociales para hacer un descargo positivo sobre lo sucedido, y se definió como una persona sensible que se vio afectada por el diálogo entre los participantes del ciclo televisivo.

A través de sus stories de Instagram, Ernestina contó que «creo que estaban más asombrados por descubrir que soy sensible finalmente, cosa que no se a ustedes pero a mí en pandemia me empezó a pasar mucho de cómo dejar salir los sentimientos, y estar un poco más libre, de mostrarme cómo soy. Soy una persona súper hipersensible y súper llorona«.

“Ayer cuando me preguntaron sobre mi familia, la verdad es que es cierto, me descolocó la pregunta porque yo no suelo hablar de esas cuestiones en general, cuando mi trabajo siempre paso por la actualidad o por el humor«, reveló además sobre la frase que la descolocó.

Entonces «cuando se arrancó con esa pregunta, obviamente, me descoloqué. Pero no es que yo me enojé o paso algo necesariamente malo, llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza”, agregó al respecto.

“Yo creo que las relaciones son complejas, nunca son ni blancas ni negras, y lo que yo sentí fue nostalgia y emoción por esas niñas que transitaron una historia difícil. Eso fue lo que a mí me conmovió», detalló.

Sobre los chistes cruzados con Ángel De Brito, conductor del ciclo, Ernestina aclaró que solo fue una chicana por el momento vivido.

«Aprovecho este momento para agradecerle a LAM y a América porque esto lo quise decir ayer pero quedé tan en shock que no pude decir lo que yo quería decir, que es el agradecimiento profundo que yo tengo hacia Ángel, y hacia América, por todo el apoyo que le dieron a los emprendedores en pandemia», concluyó.