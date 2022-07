Ernestina Pais vivió un incómodo momento en LAM: Qué pasó

El último lunes, Ernestina Pais fue una de las «angelitas» de LAM (por América) como reemplazante de Yanina Latorre, que está de vacaciones, y finalmente vivió un incómodo y desconcertante momento ante las cámaras.

El instante se desató a partir de una charla sobre la hermandad, en medio de las celebraciones por el cumpleaños de Nazarena Vélez. Es que el conductor Ángel De Brito le preguntó por su relación con Federica Pais, su hermana, y ella se mostró asombrada por eso.

«¡Bien!» contestó de inmediato, un poco nerviosa, porque todo indica que el vínculo entre ellas no está del todo entero. «Son muy diferentes ustedes», agregó el conductor intentando salir del mal paso.

El momento se volvió tenso, ya que Ernestina se tomó en serio el asunto y recordó que el vínculo de ambas está atravesado por la desaparición de su padre en la última dictadura militar.

«Las tragedias son muy fuertes en una familia. Y no se pasa una tragedia fácilmente. No hay que subestimar. No es ‘yo envidio a tal’ o ‘a mí me paso esto con el otro’. ¡Hay una tragedia en el medio!«, refirió Ernestina sobre el asunto.

A Ernestina se le cayeron algunas lágrimas cuando la conversación continuó sobre el vínculo de Nazarena Vélez con su hermana Jazmín, quien murió en un accidente de tránsito.

Más tarde De Brito intentó descontracturar la charla, pero no lo logró completamente: «Esta semana tenemos angelitas por un día, no semanal. Ernestina es hoy, solo hoy, menos mal«, bromeó.

«Prometo no venir más«, añadió Ernestina. «Nunca más, es una promesa mutua que nos hacemos. Nos vamos a ver en los bares pero no en este programa», concluyó el conductor.