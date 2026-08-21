Escándalo con la serie de Moria Casán: Jorge Porcel Jr. reclama US$2 millones y amenaza con demandar

La serie biográfica Moria, estrenada el pasado 14 de agosto en Netflix, quedó envuelta en una nueva polémica. Jorge Porcel Jr., hijo del recordado capocómico Jorge Porcel, anunció que evalúa iniciar acciones legales contra la producción por la utilización del nombre de su padre en la ficción inspirada en la vida de Moria Casán.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Porcel Jr. reclamaría una suma de dos millones de dólares al considerar que se utilizaron el nombre y referencias a su padre sin la correspondiente autorización y que, según su postura, esto vulneraría sus derechos como heredero.

“El hijo de Porcel iniciará acciones legales contra Netflix porque han utilizado el nombre de su padre infringiendo la ley de derechos intelectuales, por lo cual, siendo derechohabiente, los vamos a demandar por dos palos verdes”, expresó en declaraciones radiales.

Jorge Porcel Jr. explicó por qué evalúa demandar por la serie Moria

Porcel Jr. aclaró que su reclamo no está dirigido contra Moria Casán ni contra el contenido artístico de la serie, sino específicamente contra la producción por una cuestión vinculada con los derechos que asegura tener sobre el nombre de su padre.

“Me preguntaron qué opinaba de Vadalá, que si me parecía que estaba mal, y qué sé yo. Yo hablo de mis propios intereses. Yo no opino de los demás, ni de los problemas de los demás”, sostuvo.

Además, planteó que, desde su interpretación, la duración de la aparición o referencia a Jorge Porcel no modifica la situación: “Aunque aparezca un segundo, ya se aplica la ley”.

Más tarde, durante una comunicación con Fátima Flórez en La Mañana con Moria, volvió a remarcar que no existe un conflicto personal con la conductora: “Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado”.

Cómo aparece Jorge Porcel en la serie de Moria Casán

La ficción reconstruye diferentes momentos de la trayectoria de Moria Casán y también aborda situaciones que ocurrían detrás de escena durante sus primeros años en el espectáculo argentino.

En ese contexto, Jorge Porcel aparece representado en escenas vinculadas con el ambiente artístico de aquella época. La serie muestra situaciones en las que el humorista se habría sobrepasado con Susana Giménez y conversaciones entre ella y Moria acerca de comportamientos que las incomodaban y que entonces estaban naturalizados dentro del medio.

Es precisamente la utilización del nombre de su padre dentro de esta reconstrucción ficcional lo que motivó el anuncio de Porcel Jr. de avanzar con sus abogados.

La hija de Luis Vadalá también cuestionó la serie Moria

La polémica se suma a otro conflicto surgido tras el estreno. Ingrid Vadalá, hija mayor de Luis Vadalá, expareja de Moria Casán, manifestó su rechazo a la manera en que su padre fue retratado y también analiza avanzar judicialmente contra los responsables de la producción.

En una comunicación con Ángel de Brito, la mujer cuestionó la representación que la ficción realiza de la relación entre Vadalá y Casán y consideró que podría afectar la imagen de su padre.

“Todo lo que se muestra, sinceramente, resulta absurdo y vulgar”, sostuvo.

Además, afirmó que su padre “era un señor, un hombre educado y respetuoso” y cuestionó que determinados aspectos de su vida privada sean expuestos en una ficción.

De esta manera, a pocos días de su llegada a la plataforma, Moria suma cuestionamientos de familiares de dos figuras retratadas en la historia, mientras Jorge Porcel Jr. asegura que analiza un reclamo millonario contra la producción.