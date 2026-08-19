Fábrica de hits: así funciona Popstars, el fenómeno que creó a Bandana y promete revolucionar la televisión

El anuncio del regreso de Popstars a la televisión abierta encendió la nostalgia de millones de espectadores y despertó la curiosidad de una nueva generación. El formato, nacido originalmente en Nueva Zelanda, no es un simple concurso de talento vocal: se trata del reality show que redefinió la industria del pop a comienzos de los años 2000 y que demostró cómo se construye un fenómeno musical masivo desde cero.

A diferencia de los certámenes tradicionales donde los participantes compiten de manera individual para consagrar a un único ganador, la premisa fundamental de Popstars es armar una banda musical desde sus cimientos. El foco no está puesto únicamente en encontrar buenas voces, sino en descubrir la química, el carisma y la presencia escénica entre sus integrantes.

Cómo funciona el reality: del casting masivo al estrellato en Popstars

El corazón del programa radica en mostrar el proceso completo de transformación de artistas aficionados en profesionales de la música. El camino que enfrentan los aspirantes se divide en etapas clave:

Audiciones multitudinarias: convocatorias masivas donde miles de jóvenes se presentan ante el jurado para superar las primeras pruebas de canto a capela y baile.

convocatorias masivas donde miles de jóvenes se presentan ante el jurado para superar las primeras pruebas de canto a capela y baile. Academia y taller de formación: los seleccionados ingresan a un régimen de entrenamiento intensivo que incluye clases de técnica vocal, preparación física, expresión corporal, baile y diseño de estilo e imagen.

los seleccionados ingresan a un régimen de entrenamiento intensivo que incluye clases de técnica vocal, preparación física, expresión corporal, baile y diseño de estilo e imagen. Etapa de convivencia y ensamble: a medida que avanzan las eliminaciones, la producción prueba distintas combinaciones de voces y personalidades para encontrar la formación definitiva.

a medida que avanzan las eliminaciones, la producción prueba distintas combinaciones de voces y personalidades para encontrar la formación definitiva. Lanzamiento profesional: el certamen concluye con la presentación oficial del grupo, la grabación de su primer disco de estudio y el rodaje de sus primeros videoclips.

El precedente argentino: la huella de Bandana y Mambrú

En la Argentina, el programa tuvo su debut en 2001 de la mano de Telefe y RGB Entertainment. Su impacto fue inmediato y dio origen a dos de los fenómenos culturales más grandes de la música local:

Bandana (2001): surgido de la primera edición femenina tras un casting de más de 4.000 aspirantes. Lissa Vera, Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán y Valeria Gastaldi conquistaron el país con éxitos como Maldita Noche y Guapas, llenando múltiples estadios Gran Rex, realizando giras internacionales y protagonizando la película Vivir Intentando (2003). Mambrú (2002): la versión masculina del certamen replicó el furor en las audiencias juveniles, posicionando sus canciones en los primeros puestos de los rankings radiales y consolidando el sello del programa en la región.

El regreso del formato promete recuperar esa mística de taller y disciplina artística, adaptada a la era de las plataformas digitales y las redes sociales.